José Mourinho zegt dat de mentaliteit bij Tottenham Hotspur totaal veranderd is in positieve zin. Volgens de Portugese coach ligt de lat veel hoger, zo merkte hij zondag na het 0-0-gelijkspel in de topper op Stamford Bridge tegen Chelsea.

"Een gelijkspel op bezoek bij Chelsea is normaal gesproken een positief resultaat en we zijn weer koploper, ook dat is positief", zegt Mourinho tegen Sky Sports. "Maar na afloop was niemand blij in de kleedkamer en daar ben ik heel erg blij om."

Mourinho, die eerder trainer van Chelsea en Manchester United was, ziet bij zijn ploeg het besef dat er dit seizoen mooie dingen mogelijk zijn, nadat Tottenham vorig jaar zesde was geworden. De club werd nog nooit kampioen van de Premier League, die in 1992 werd opgericht.

"Dat niemand blij is, toont aan dat een totale verandering van mentaliteit en persoonlijkheid heeft plaatsgevonden", vindt Mourinho. "Dat is fantastisch."

Steven Bergwijn had tegen Chelsea een basisplaats. (Foto: Pro Shots)

'Het is een cadeautje voor de fans'

Tottenham liet in de topper tegen Chelsea niet zien waarom de Londense club bovenaan staat. De ploeg van Mourinho creëerde vrijwel niets in een weinig enerverend duel.

"Zeker aan het einde was de situatie: als je een fout maakt, dan straffen we die af en dan winnen we. Daardoor waren er weinig kansen", vertelt Mourinho, die met Tottenham op basis van een beter doelsaldo boven Liverpool staat.

Komend weekend speelt Tottenham om 17.30 uur weer een topper. Arsenal is dan de tegenstander en dan mogen er voor het eerst dit seizoen toeschouwers aanwezig zijn in het stadion. Mourinho: "Ook al zijn het er maar tweeduizend, het feit dat we ze ontvangen als koploper is een cadeautje voor ze."

Bekijk het programma en de stand in de Premier League