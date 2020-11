Edinson Cavani wacht mogelijk een schorsing van meerdere wedstrijden. De Engelse voetbalbond FA heeft een onderzoek ingesteld naar een racistische tekst die de Manchester United-spits zondag op sociale media plaatste.

Vlak na de 3-2-overwinning op Southampton - Cavani hielp zijn ploeg als invaller met twee goals aan een spectaculaire zege - bedankte de Uruguayaan een bekende van hem in een story op Instagram voor een felicitatie met de woorden: "Gracias, negrito (Bedankt, kleine zwarte man)".

De 33-jarige Cavani verwijderde het bericht, maar ontkomt mogelijk niet aan een straf. Volgens de regels van de FA is het strafbaar om te verwijzen naar iemand etnische afkomst, huidskleur, ras of nationaliteit.

Vorig jaar werd Manchester City-spelmaker Bernardo Silva voor een vergelijkbaar incident één wedstrijd geschorst. De Portugees had een bericht geplaatst - en niet veel later eveneens verwijderd - waarin hij ploeggenoot Benjamin Mendy vergeleek met een poppetje op de verpakking van snoepjes.

Begin dit seizoen scherpte de FA de regels voor racistisch taalgebruik en gedrag op sociale media echter aan. Het houdt in dat een speler voor minstens drie wedstrijden kan worden geschorst.

Het gebruik van het woord negro kostte Cavani's landgenoot Luis Suárez in 2011 acht wedstrijden schorsing. De toenmalig Liverpool-aanvaller had zich in het veld laten gaan tegen Patrice Evra van Manchester United.