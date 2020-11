PSV-trainer Roger Schmidt vindt niet dat hij tegen Sparta Rotterdam een gok heeft genomen door liefst acht basisspelers rust te geven. De Eindhovenaren wonnen zondag met de hakken over de sloot door een treffer van invaller Donyell Malen.

Onder anderen basisklanten Malen, Denzel Dumfries, Cody Gakpo en Ibrahim Sangaré begonnen tegen Sparta op de bank. Malen, Gakpo en Sangaré vielen voor de 1-0 in, terwijl Dumfries na de openingstreffer van Malen in de 78e minuut de zege over de streep moest trekken.

"Het was onmogelijk om met deze spelers te starten, want ik moet op ze letten", verdedigde Schmidt zijn rigoureuze ingreep bij FOX Sports. "Ze hebben de afgelopen weken een zwaar programma gehad en veel van hen waren ook besmet met het coronavirus. Ik had het gevoel dat ze niet goed zouden herstellen als ze in een korte tijd veel zouden spelen. Er was geen andere optie dan ze vandaag te sparen."

Schmidt kon ermee leven dat zijn sterk gewijzigde basisploeg, waarin wel plaats was voor Mario Götze, veel moeite had met middenmoter Sparta. "Het was voor de spelers die vandaag speelden belangrijk om wedstrijdritme op te doen. De wissels stonden er toen we ze nodig hangen. Ik ben blij met deze zege. Het was een perfecte wedstrijd vandaag."

Aanvoerder Denzel Dumfries werd gespaard bij PSV en viel in de 78e minuut in om de zege op Sparta veilig te stellen. (Foto: ANP)

Dumfries: 'Je moet goed omgaan met je lichaam'

Aanvoerder Dumfries kon zich wel vinden in de keuze van Schmidt om spelers te sparen tegen Sparta. "Vooraf weet je dat je veel wedstrijden speelt. Dat ga je op een gegeven moment voelen, dan moet je slim zijn in de momenten wanneer je rust kiest", aldus Dumfries, die ook geveld was door corona. "De trainer vond vandaag het goede moment. Je moet goed omgaan met je lichaam."

In tegenstelling tot zijn coach kraakte Dumfries wel kritische noten over het onmachtige aanvalsspel van ploeg. "Het is niet goed dat we het zo ver laten komen. We controleren de wedstrijd, maar mogen in de eindfase directer zijn en meer op goal schieten. Alleen winnen we deze wedstrijd wel, dat is het belangrijkste."