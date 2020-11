PSV heeft zondag in de Eredivisie een zwaarbevochten zege geboekt op Sparta Rotterdam. In een sterk gewijzigde opstelling waren de Eindhovenaren nipt te sterk voor de middenmoter: 1-0.

Het was Sparta Rotterdam dat de beste kans kreeg tegen PSV, waar liefst acht andere spelers aan de aftrap verschenen in vergelijking met de Eredivisie-wedstrijd van vorige week tegen FC Twente (1-1). Lennart Thy had na negen minuten de 0-1 voor het binnenschieten, maar hij kreeg de bal van 25 meter niet in het lege doel nadat hij PSV-keeper Lars Unnerstall had omspeeld.

PSV kroop in de tweede helft uit de schulp en bracht na ruim een uur Noni Madueke, Donyell Malen en Cody Gakpo. Hoewel de wissels nauwelijks grote kansen opleverden, kwam de thuisclub wel op voorsprong. Malen miste in de 78e minuut aanvankelijk een strafschop, maar in de rebound was het wel raak. Het bleek de enige treffer in het Philips Stadion.

Door de zege blijft PSV in het spoor van koploper Ajax. De Eindhovenaren, die derde staan, hebben na tien duels 23 punten, vier minder dan de Amsterdammers. Sparta blijft tiende met negen punten.

Mario Götze mocht tegen Sparta Rotterdam weer in de basis beginnen bij PSV. (Foto: Pro Shots)

Sparta gevaarlijkst tegen B-team PSV

Met het oog op het drukke schema van PSV besloot trainer Roger Schmidt onder anderen aanvoerder Denzel Dumfries, clubtopscorer Malen en sterkhouder Philipp Max rust te geven tegen Sparta. Met deze B-ploeg konden de Eindhovenaren geen vuist maken in eigen huis.

Met Mario Götze in de gelederen dicteerde PSV wel het spel, maar het was juist Sparta dat het gevaarlijkst was in de counter. PSV-doelman Unnerstall, die de plaats onder de lat overnam van Yvon Mvogo, timede volledig verkeerd bij een hoge bal en bood Thy een vrije doorgang, maar de spits van Sparta schoof vanaf 25 meter voor een leeg doel naast.

Het bleek de enige kans in een slaapverwekkende eerste helft, waarin PSV geen enkele keer een schot op doel loste en stuitte op een muur van Sparta.

Het moment dat de strafschop voor PSV inleidde: Nick Viergever wordt gevloerd door Spartaan Reda Kharchouch (Foto: Pro Shots)

Schmidt grijpt na ruim uur in

Na rust maakte PSV meer aanstalten om een treffer de forceren. Adrian Fein zag zijn krulschot met de vingertoppen gekeerd worden door Sparta-doelman Maduka Okoye, waarna trainer Schmidt ingreep en aanvallers Eran Zahavi, Götze en Richard Ledezma inwisselde voor Madueke, Gakpo en Malen.

Met dit drietal binnen de lijnen was PSV een stuk dreigender en dat resulteerde in de 77e minuut in een strafschop voor de thuisclub. Okoye keerde in eerste instantie een inzet van zijn eigen speler Michaël Heylen, waarna Nick Viergever in de rebound werd gevloerd door invaller Reda Kharchouch.

Scheidsrechter Jeroen Manschot wees direct naar de stip, vanwaar Malen mocht aanleggen. De spits zag zijn inzet vanaf 11 meter eerst gekeerd worden door Okoye, maar in de rebound kon hij de bal wel in het lege doel schuiven. Invaller Danzell Gravenberch was in de slotfase nog dicht bij de gelijkmaker voor Sparta, maar hij schoot hoog over.

