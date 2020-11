Myron Boadu erkende dat hij extra getergd was bij zijn terugkeer in de basis van AZ. De negentienjarige spits verscheen zondag tegen Heracles Almelo (1-2-zege) voor het eerst sinds halverwege oktober aan de aftrap en scoorde voor rust de 0-2.

"Natuurlijk was ik de laatste tijd minder vrolijk", zei Boadu bij de NOS over zijn reservebeurten in de afgelopen weken. "Iedere voetballer wil zoveel mogelijk spelen, ik ben niet anders. Het is een keuze van de trainer en die heb ik gerespecteerd. Ik heb op trainingen mijn best gedaan en ik denk dat ik vandaag een paar dingen heb laten zien."

Boadu stond op 17 oktober tegen VVV-Venlo voor het laatst in de Eredivisie in de basis bij AZ. Sindsdien was de clubtopscorer van vorig seizoen twee weken geveld door een coronabesmetting en moest hij bij zijn terugkeer genoegen nemen met een plaats op de reservebank. Albert Gudmundsson kreeg in de punt van de aanval de voorkeur van trainer Arne Slot.

Tegen Heracles mocht Boadu weer in de basis begonnen en de jonge spits greep direct de hoofdrol met een treffer en een versierde strafschop. "Of ik extra getergd was? Ja, toch een klein beetje. Maar ik wil altijd doelpunten maken en belangrijk zijn voor mijn team. Natuurlijk wilde ik wel laten zien dat ik niet op de bank thuishoor."

Myron Boadu schoot tegen Heracles Almelo de 0-2 tegen de touwen. (Foto: Pro Shots)

Slot: 'Ik heb meer goede spitsen'

Slot was vol lof over Boadu, maar wenste geen voorkeur uit te spreken richting de toekomst. "Albert heeft het heel goed gedaan toen hij in de spits speelde. Myron heeft het vandaag uitstekend ingevuld: hij was betrokken bij de strafschop en heeft een doelpunt gemaakt. Met ook Ferdy Druijf meegerekend heb ik de keuze uit drie goede spitsen."

"Myron was er een tijdje uit door corona en het elftal liep goed", vervolgde Slot over de reservebeurten van Boadu. "Het is hartstikke mooi voor het team dat hij scoort, want in het drukke programma kan ik putten uit veel spelers."

Slot was ook kritisch op het lage rendement van zijn spitsen. Tegen Heracles verzuimde AZ de wedstrijd na de 0-2 te beslissen, waarna Heracles nog tot 1-2 kwam. "We missen veel te veel kansen. Ik heb in het begin van het seizoen gezegd dat het een golfbeweging is, maar die periode houdt bij ons vrij lang aan."