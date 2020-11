FC Barcelona-trainer Ronald Koeman genoot zichtbaar van het eerbetoon van Lionel Messi aan de woensdag overleden Diego Maradona. De Argentijn toonde zondag na zijn treffer tegen Osasuna (4-0) een retroshirt van Newell's Old Boys, de club waarvoor Messi en Maradona beiden speelden.

"Het was een mooi gebaar en een mooi moment", zei Koeman na afloop voor de camera van Barça TV. "Eerst het doelpunt zelf en daarna het eerbetoon. Een groots moment in alle opzichten. Ik wist nergens vanaf. Ik had het shirt ook niet eerder gezien."

Messi zorgde in de 73e minuut voor het slotakkoord door vanaf de rand van het strafschopgebied met zijn linker doeltreffend uit te halen. Hij trok daarop zijn Barcelona-shirt uit, toonde het tricot van Newell's Old Boys met daarop rugnummer tien, dat voor eeuwig verbonden is aan Maradona, en wees met beide handen naar de hemel.

Messi speelde in de jeugdopleiding van Newell's Old Boys voordat hij op zijn dertiende naar FC Barcelona vertrok. Maradona was in de herfst van zijn loopbaan één seizoen actief bij de club uit het Argentijnse Rosario.

Lionel Messi wijst in het retroshirt van Newell's Old Boys naar de hemel om de overleden Diego Maradona te gedenken. (Foto: Pro Shots)

'Zo wil ik Griezmann graag zien'

Koeman was verder te spreken over het optreden van de geplaagde Antoine Griezmann tegen Osasuna. De Fransman, die de hooggespannen verwachtingen in Barcelona nog niet heeft waar kunnen maken, maakte met een fraaie volley de 2-0 in het lege Camp Nou.

"Antoine was heel goed vandaag", aldus Koeman. "Hij kreeg een vrije rol, gaf een assist en maakte een mooi doelpunt. Zo wil ik hem graag zien. Het lijkt erop dat hij zich meer bevrijd voelt op het veld en dat is positief."

Ondanks de overwinning op Osasuna staat FC Barcelona nog altijd in de middenmoot van La Liga. De Spaanse grootmacht kent onder Koeman een belabberde start van het seizoen met veertien punten uit negen duels. "We zitten in een moeilijke situatie omdat we achter de feiten blijven aanlopen", erkende Koeman. "We mogen geen fouten meer maken."

