Papa Bouba Diop is zondag na een ziekbed op 42-jarige leeftijd overleden, melden verschillende Afrikaanse media, waaronder Goal. De Senegalees was vooral bekend als maker van het eerste doelpunt op het WK van 2002.

Op het wereldkampioenschap in Japan en Zuid-Korea maakte Diop het openingsdoelpunt in de eerste groepswedstrijd tegen Frankrijk, destijds de regerend wereldkampioen. Het bleek de winnende treffer in Seoul.

Diop gleed de bal achter doelman Fabien Barthez en werd een held in Senegal, dat voor het eerst in de geschiedenis tot de kwartfinales reikte. Later scoorde hij ook nog twee keer in het groepsduel met Uruguay.

Diop speelde jarenlang op de Europese velden en was ook actief in de Premier League. Na verblijven bij het Zwitserse Grashoppers en het Franse RC Lens belandde hij in 2004 bij Fulham, waarna hij ook nog uitkwam voor Portsmouth. Met 'Pompey' won hij in 2008 de FA Cup.

Na dienstverbanden bij AEK Athene, West Ham United en Birmingham City beëindigde Diop in 2013 vanwege blessureleed zijn actieve spelersloopbaan. Bij Senegal kwam hij tot 63 interlands, waarin hij elf keer scoorde.