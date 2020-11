PSV-trainer Roger Schmidt heeft zijn basisopstelling voor het thuisduel met Sparta Rotterdam zondag flink gewijzigd. De coach van de Eindhovenaren kan weer beschikken over Mario Götze, die meteen terugkeert in de basis.

Götze kwam drie weken geleden tijdens het competitieduel met Willem II voor het laatst in actie. De Duitse spelmaker miste daarna de Eredivisie-wedstrijd tegen FC Twente en het Europa League-treffen met PAOK Saloniki vanwege een spierblessure.

Vanwege het drukke speelschema van PSV gunt trainer Schmidt tegen Sparta veel van zijn gebruikelijke basisspelers rust. Zo zitten onder anderen doelman Yvon Mvogo, aanvoerder Denzel Dumfries, linksback Philipp Max en de veelscorende aanvallers Noni Madueke, Cody Gakpo en Donyell Malen op de bank.

Keeper Lars Unnerstall maakt voor het eerst dit seizoen zijn opwachting onder de lat bij de Eindhovenaren. Ook de talentvolle middenvelder Richard Ledezma staat voor het eerst in de basis. Mauro Júnior en Eran Zahavi vormen het aanvalsduo.

Van de elf spelers die donderdag begonnen tegen PAOK, staan alleen Jordan Teze, Pablo Rosario en Zahavi ook tegen Sparta aan de aftrap.

Oververmoeide Ihattaren ontbreekt nog steeds

Mohamed Ihattaren ontbreekt zoals verwacht in de wedstrijdselectie van PSV. De achttienjarige middenvelder is oververmoeid en krijgt rust van Schmidt. Ihattaren was tegen PAOK ook niet van de partij. Waarschijnlijk komt ook de Europa League-wedstrijd tegen Granada donderdag te vroeg voor de talentvolle linkspoot.

Vanwege het overlijden van Pim Doesburg, die in zijn loopbaan voor zowel PSV als Sparta uitkwam en verder geen andere clubs diende, spelen beide ploegen met rouwbanden. De oud-keeper, die met 687 Eredivisie-wedstrijden recordhouder is, overleed vorige week op 77-jarige leeftijd.

PSV moet winnen van Sparta om aan te blijven haken bij de top van de Eredivisie. De achterstand op koploper Ajax, dat zaterdag al met 0-5 won van FC Emmen, bedraagt inmiddels zeven punten. Vitesse, dat eerder op zondag Fortuna Sittard met 0-2 versloeg, heeft vijf punten meer dan de Eindhovenaren.

PSV en Sparta sluiten om 20.00 uur de tiende speelronde in de Eredivisie af. Jeroen Manschot is de arbiter van dienst in het Philips Stadion.

Opstelling PSV: Unnerstall; Hendrix, Teze, Baumgartl, Viergever; Rosario, Fein; Götze, Ledezma; Mauro Júnior, Zahavi.

Opstelling Sparta: Okoye; Abels, Vriends, Heylen, Pinto; Mijnans, Auassar, Smeets, Harroui, Duarte; Thy.