AZ heeft zondag bij Heracles Almelo de vierde Eredivisie-zege op rij geboekt. Mede dankzij een doelpunt van Myron Boadu wonnen de Alkmaarders met 1-2 in Almelo.

AZ trok vanaf de aftrap het initiatief naar zich toe en dat resulteerde voor rust al in een 0-2 voorsprong. Teun Koopmeiners benutte in de 41e minuut een strafschop nadat Boadu in de rug werd gelopen door Robin Pröpper.

Niet veel later verdubbelde Boadu de stand in Almelo. Koopmeiners vond de negentienjarige spits, die zijn eerste Eredivisie-basisplaats sinds halverwege oktober kreeg, met een listige boogbal en die werkte vakkundig af in de korte hoek. Lucas Schoofs deed een kwartier voor tijd wat terug met de 1-2, maar de overwinning kwam niet in gevaar voor AZ.

Door de vierde Eredivisie-zege op rij vindt AZ na een teleurstellende seizoensstart de weg omhoog omhoog op de ranglijst. De ploeg van trainer Arne Slot staat zevende met zeventien punten, al hebben de Alkmaarders nog een wedstrijd tegoed. Heracles staat teleurstellend vijftiende.

Teun Koopmeiners opende vanaf de strafschopstip de score voor AZ . (Foto: Pro Shots)

AZ domineert vanaf eerste minuut

Na de knappe 0-0-remise van donderdag tegen het Spaanse Real Sociedad in de groepsfase van de Europa League wilde AZ snel zakendoen in Almelo, waar Boadu in de spits de voorkeur kreeg boven Albert Gudmundsson. De Alkmaarders domineerden vanaf de eerste minuten en lieten Heracles volstrekt kansloos.

Na ruim twintig minuten was Boadu al dicht bij de 0-1, maar zijn kopbal ging via de vingertoppen van Heracles-doelman Michael Brouwer tegen de onderkant van de lat. Aan de andere kant kwam Rai Vloet in kansrijke positie, maar hij produceerde een afzwaaier.

AZ en Heracles leken af te stevenen op een 0-0-ruststand, totdat scheidsrechter Pol van Boekel naar de stip wees vanwege een duw van Pröpper in de rug van Boadu. Penaltyspecialist Koopmeiners ging achter de bal staan en faalde niet, al zat Brouwer wel in de goede hoek. Niet veel later bekroonde Boadu een listige pass van Koopmeiners met een schot in de korte hoek voor de 0-2.

Myron Boadu bekroonde zijn eerste basisplaats sinds halverwege oktober met een doelpunt. (Foto: Pro Shots)

Heracles komt kwartier voor tijd op 1-2

Na rust gunde AZ het initiatief aan Heracles Almelo, maar echt gevaarlijk kon de thuisclub niet worden. De bezoekers zagen Jonas Svensson na ruim een uur spelen geblesseerd uitvallen nadat hij de bal op het laatste moment had afgesnoept van de schietende Delano Burgzorg.

AZ was in het vervolg nog dicht bij de 0-3, maar Calvin Stengs raakte een keer de paal en schoot ook nog een keer voorlangs. Heracles deed een kwartier voor tijd wat terug met de 1-2. Schoofs tikte een indirecte vrije trap van Teun Bijleveld binnen.

Heracles zette in het slotkwartier wel aan, maar maakte geen moment aanspraak op de 2-2. Dani de Wit was namens AZ nog het dichtst bij een treffer, maar opnieuw stond de paal een Alkmaarse treffer in de weg.

