Michael van Gerwen heeft zondag de halve eindstrijd van de Players Championship Finals bereikt. De titelverdediger rekende in een hoogstaande partij in Coventry af met zijn landgenoot Dirk van Duijvenbode: 10-5.

De partij in de Ricoh Arena begon met drie breaks. Van Gerwen kwam met 1-3 achter, maar herstelde zich en trok de volgende vijf legs naar zich toe.

Van Duijvenbode hield de achterstand mede dankzij een finish van 116 lange tijd beperkt tot één break, maar op 8-5 leverde hij opnieuw zijn eigen leg in. Van Gerwen maakte geen fout meer en besloot de wedstrijd met een imponerende finish van 148.

De Brabander liet een indrukwekkend gemiddelde van 110,01 per drie pijlen noteren. Van Duijvenbode, die zeven 180'ers gooide, stelde daar een moyenne van 103,26 tegenover. Wel waren de twee Nederlanders niet altijd even scherp op hun dubbels. Van Gerwen miste 12 van zijn 22 dubbels en Van Duijvenbode 6 van de 11.

Van Gerwen treft Price in halve eindstrijd

Bij de laatste vier neemt Van Gerwen het op tegen Gerwyn Price. De Welshman was eerder op de dag in een thriller met 10-9 te sterk voor Joe Cullen. De andere halve finale gaat tussen Peter Wright en Mervyn King.

Van Gerwen schreef de Players Championship Finals vijf keer op zijn naam. Naast vorig jaar was de drievoudig wereldkampioen ook de sterkste in 2013, 2015, 2016 en 2017.

De Players Championship Finals is het laatste toernooi in de aanloop naar het WK van komende maand in Londen. Het evenement wordt wegens de coronaregels in Coventry in plaats van Minehead gehouden. De halve finales en finale worden later op de dag afgewerkt.