Feyenoord-trainer Dick Advocaat neemt Nicolai Jørgensen niet veel kwalijk na hun akkefietje in de slotfase van de thuiswedstrijd tegen FC Utrecht (1-1). De Deen werd in de laatste minuten van het duel tot zijn eigen verbazing naar de kant gehaald.

"Ik ben er ook wel eens uitgehaald toen ik voetballer was en dan was ik ook niet altijd blij", zei Advocaat na de wedstrijd in De Kuip tegen FOX Sports. "Dat hij boos is, begrijp ik. Hij zegt: 'Ik ben spits, ik wil scoren'. Ik zei: 'Dan had je dat maar moeten laten zien'."

De 29-jarige Jørgensen werd na een weinig imponerend optreden in de 84e minuut gewisseld voor Naoufal Bannis en was daar zichtbaar ontevreden over. De Deen maakte misbaar in de richting van Advocaat en nam woedend in de dug-out plaats.

De coach van Feyenoord wilde Jørgensen ondanks het akkefietje weinig kwalijk nemen. "Het was een woordenwisseling met een speler en dat vind ik niet zo erg. Na afloop kwam hij weer naar me toe om sorry te zeggen. Het is een lieve jongen."

Jørgensen maakt vooralsnog een moeizaam seizoen door bij Feyenoord. De spits miste dit seizoen al zes wedstrijden door blessureleed en in de acht officiële duels die hij wel speelde, scoorde de Deen maar één keer.

Trainer Dick Advocaat en Nicolai Jørgensen ruziën na de wissel van de spits. (Foto: ANP)

'We zijn goed weggekomen'

Tegen FC Utrecht maakte Jørgensen ook geen geweldige indruk, maar dat gold voor meer spelers bij Feyenoord. De Rotterdammers kwamen zoals wel vaker dit seizoen op achterstand - Mark van der Maarel scoorde vlak na rust - en mochten van geluk spreken dat de Domstedelingen niet wonnen in De Kuip.

"Je hoeft geen helderziende te zijn om te zeggen dat we goed zijn weggekomen. Normaal gesproken verlies je zo'n wedstrijd", beseft Advocaat, die Lutsharel Geertruida in de 65e minuut voor de gelijkmaker zag tekenen.

"Het ging niet, we kwamen overal tekort en FC Utrecht maakte een frisse indruk. Een punt is mooi meegenomen, maar het geeft weinig voldoening. Iedereen ziet hetzelfde wat ik zie en dat is dat we niet de nodige frisheid hadden. Te veel spelers zaten totaal niet in de wedstrijd en dan wordt het een moeilijk verhaal."

Feyenoord zag tegen FC Utrecht een zegereeks van drie wedstrijden doorbroken worden, maar bleef wel ongeslagen dit seizoen. De achterstand op koploper Ajax bedraagt inmiddels vijf punten.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie