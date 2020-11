AC Milan heeft zondag de koppositie in de Serie A verstevigd. De 'Rossoneri' waren in San Siro met 2-0 te sterk voor Fiorentina en hebben nu vijf punten voorsprong op de concurrentie. In de Bundesliga liet Peter Bosz met Bayer Leverkusen thuis punten liggen tegen Hertha BSC: 0-0.

Alessio Romagnoli opende in de zeventiende minuut de score voor Milan door van dichtbij raak te koppen bij een corner. Na een klein half uur verdubbelde Franck Kessié de voorsprong uit een strafschop.

Kessié mocht vijf minuten voor rust opnieuw aanleggen vanaf 11 meter, maar ditmaal werd zijn inzet gekeerd door Fiorentina-doelman Bartlomiej Dragowski.

AC Milan moest het zonder Zlatan Ibrahimovic stellen. De Zweedse spits liep vorige week een hamstringblessure op en is naar verwachting nog zo'n twee weken uit de roulatie.

Dankzij de overwinning op Fiorentina heeft Milan nu vijf punten voorsprong op nummer twee Internazionale en nummer drie Sassuolo. Inter won zaterdag de topper tegen Sassuolo met 0-3 en nam de tweede plek over van de verrassing van de eerste maanden van dit seizoen.

Later op de dag spelen Napoli en AS Roma nog tegen elkaar in Napels. De thuisploeg speelt in een speciaal shirt ter ere van Diego Maradona. De Argentijnse voetballegende, die gedurende zijn loopbaan furore maakte in Napels, overleed afgelopen week op zestigjarige leeftijd. De wedstrijd begint om 20.45 uur.

Peter Bosz tijdens de wedstrijd van Bayer Leverkusen tegen Hertha BSC. (Foto: Pro Shots)

Bosz verspeelt punten met Leverkusen

In de Duitse Bundesliga kwam Bayer Leverkusen niet verder dan 0-0 tegen Hertha BSC. Lars Bender was in blessuretijd dicht bij de winnende treffer voor de thuisploeg, maar hij kopte net naast.

Daley Sinkgraven speelde de hele wedstrijd mee bij Leverkusen. Javairô Dilrosun en Deyovaisio Zeefuik bleven op de bank bij Hertha.

Leverkusen leed het eerste puntenverlies in de competitie sinds 3 oktober. Daarna won de formatie van Bosz vijf wedstrijden op rij.

Door het gelijkspel zakt Leverkusen naar de derde plaats. De achterstand op koploper Bayern München, dat zaterdag won bij VfB Stuttgart (1-3), bedraagt drie punten.

