Manchester United heeft zondag een zwaarbevochten overwinning geboekt in de Premier League. De ploeg van manager Ole Gunnar Solskjaer kwam met 2-0 achter bij Southampton, maar won uiteindelijk met 2-3 dankzij een treffer van Edinson Cavani in blessuretijd.

Southampton stond na iets meer dan een half uur met 2-0 voor dankzij doelpunten van Jan Bednarek en James Ward-Prowse. Bednarek kopte raak uit een corner en Ward-Prowse vond het net via een vrije trap.

In de tweede helft knokte Manchester United zich terug. Bruno Fernandes zorgde in de zestigste minuut na voorbereidend werk van Cavani voor de aansluitingstreffer. Een kwartier later scoorde de Uruguayaan zelf door een van richting veranderd schot van Fernandes binnen te koppen.

Het duel leek in een gelijkspel te eindigen, maar in blessuretijd bezorgde Cavani zijn ploeg toch nog de drie punten. De aanvaller zette zijn hoofd tegen een voorzet van Marcus Rashford.

David de Gea kon na rust niet verder bij Manchester United. (Foto: Pro Shots)

De Gea valt geblesseerd uit

Doelman David de Gea viel geblesseerd uit bij United en werd na rust vervangen door Dean Henderson. Donny van de Beek maakte de negentig minuten vol voor de bezoekers, waarbij Timothy Fosu-Mensah op de bank bleef.

Manchester United voorkwam het vijfde puntenverlies van dit seizoen en stijgt naar de zevende plaats. Southampton staat twee plaatsen hoger.

Later op de dag staan er nog twee wedstrijden op het programma in de Premier League. Op Stamford Bridge begint om 17.30 uur de topper tussen Chelsea en Tottenham Hotspur en om 20.15 uur klinkt het eerste fluitsignaal bij Arsenal-Wolverhampton Wanderers.

