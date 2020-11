Feyenoord is zondag aan de eerste nederlaag van het seizoen in de Eredivisie ontsnapt. De ploeg van trainer Dick Advocaat speelde in De Kuip met 1-1 gelijk tegen het sterkere FC Utrecht.

Mark van der Maarel zette de Domstedelingen vlak na rust op voorsprong in De Kuip en Lutsharel Geertruida tekende in de 65e minuut voor de gelijkmaker. FC Utrecht kreeg daarna nog goede kansen op de 1-2, maar Feyenoord hield stand op eigen veld.

De Rotterdammers zijn in de competitie nog altijd ongeslagen onder Advocaat, maar het is wel de eerste keer in een maand dat Feyenoord zonder overwinning blijft in de Eredivisie. Na het 2-2-gelijkspel tegen RKC Waalwijk op 25 oktober won Feyenoord wel van FC Emmen (2-3), FC Groningen (2-0) en Fortuna Sittard (1-3).

FC Utrecht wacht juist al een maand op een overwinning in de Eredivisie. De Domstedelingen wonnen eerder in november ook niet van PEC Zwolle (1-1), Ajax (0-3) en Heracles Almelo (4-1) en zijn in 2020 nog zonder zege in een uitwedstrijd.

Door het gelijkspel verliest Feyenoord langzaam de aansluiting met koploper Ajax. De Amsterdammers hebben nu vijf punten meer dan de Rotterdammers. FC Utrecht blijft met elf punten in de middenmoot steken.

FC Utrecht pakte een punt bij Feyenoord. (Foto: Pro Shots)

Feyenoord komt voor rust goed weg tegen FC Utrecht

Feyenoord, dat onder anderen Jens Toornstra, Bart Nieuwkoop en de geschorste Orkun Kökçü miste en met basisdebutanten Jordy Wehrmann en George Johnston startte, had het vanaf het eerste moment moeilijk tegen FC Utrecht. In de derde minuut greep Nick Marsman goed in na een inzet van Sander van de Streek en vlak daarna schoot Mimoun Mahi ruim naast.

Toch was het Feyenoord dat na tien minuten met veel fortuin bijna op voorsprong kwam. Van der Maarel probeerde de bal met zijn hoofd weg te werken, maar kopte richting zijn eigen doel en raakte de binnenkant van de paal. Doelman Maarten Paes hield de bal vervolgens ternauwernood uit zijn doel.

Het was desondanks FC Utrecht, waar oud-Feyenoorder Eljero Elia op de bank begon, dat de beste kansen bleef houden. Bart Ramselaar verzuimde in de 26e minuut een lage inzet van Mahi van dichtbij binnen te werken en vlak voor rust trad Marsman wederom uitstekend op bij een inzet van Mahi.

Feyenoord had het moeilijk tegen FC Utrecht, maar voorkwam wel een nederlaag. (Foto: Pro Shots)

FC Utrecht vergeet kansen af te maken

Vijf minuten na rust kreeg FC Utrecht alsnog loon na werken. De bal belandde na een corner in de voeten van Van der Maarel en die schoot in vrijstaande positie van dichtbij binnen. Niet veel later had ook de 0-2 een feit moeten zijn, maar Ramselaar stuitte na een hakje van Mahi op de uitblinkende Marsman.

Zoals wel vaker dit seizoen moest Feyenoord zich terugknokken van een achterstand en ook tegen FC Utrecht kwam de ploeg van Advocaat op gelijke hoogte. Marcos Senesi kopte een voorzet door naar Geertruida en die passeerde Paes van dichtbij.

Feyenoord kwam na de gelijkmaker wat beter in de wedstrijd, maar het was FC Utrecht dat in de slotfase nog de beste kans kreeg. Marsman liet een inzet van Simon Gustafson bijna onder zich door glippen, maar de keeper had de bal tijdig klem en voorkwam dat Feyenoord de eerste nederlaag van het seizoen leed.

