Leopoldo Luque, de lijfarts van Diego Maradona, is zondag officieel aangeklaagd vanwege mogelijke nalatigheid die leidde tot de dood van de legendarische voetballer. Tegelijkertijd zouden er in zijn huis en kantoor huiszoekingen hebben plaatsgevonden, melden verschillende Argentijnse media zondag.

Luque was de laatste maanden verantwoordelijk voor de gezondheidstoestand van Maradona, die woensdag op zestigjarige leeftijd overleed aan een hartstilstand.

De legendarische voetballer moest begin november een spoedoperatie ondergaan vanwege een bloedprop in zijn hersenen. Hiervoor werd hij door Luque behandeld in een ziekenhuis vlak bij de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires. Daarna ondersteunde Luque de voetballer bij zijn herstel in zijn huis in Tigre.

De huiszoeking bij de arts is onderdeel van een onderzoek naar de omstandigheden rondom de dood van de oud-voetballer. Volgens ooggetuigen zou er tijdens het herstel van Maradona sprake zijn geweest van een ruzie tussen hem en Luque.

Arts Luque (l) ondersteunde Maradona bij zijn herstel in zijn huis in Tigre, een voorstad van Buenos Aires. (Foto: ANP)

Dochters wijzen arts aan als verantwoordelijke

De dochters van Maradona, Dalma, Gianinna en Jana, wezen zaterdag naar Luque als de persoon die verantwoordelijk is voor de dood van hun vader. Volgens hen was er sprake van onzorgvuldigheid.

Argentijnse media schrijven dat de arts zich binnenkort bij de rechter moet verantwoorden op verdenking van medische nalatigheid.

'Pluisje' wordt beschouwd als een van de beste voetballers aller tijden. De voormalig aanvaller leidde Argentinië in 1986 naar de wereldtitel. Inmiddels is hij bijgezet in het familiegraf waar ook zijn ouders liggen, op begraafplaats Bella Vista, even buiten Buenos Aires.