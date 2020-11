Paul van der Kraan stopt aan het eind van het seizoen als algemeen directeur van FC Twente. Hij was pas sinds april vorig jaar in dienst bij de club uit Enschede.

De 67-jarige Van der Kraan maakt zijn besluit nu al bekend, zodat er voldoende tijd is om een opvolger te vinden. "FC Twente en ik wisten dat mijn aanstelling voor maximaal een paar jaar zou zijn en ik heb de pensioengerechtigde leeftijd. Ik keer nergens meer terug in een fulltime functie", meldt hij zondag op de clubsite.

Van der Kraan zegt dat het een moeilijke beslissing was om komende zomer al te vertrekken, maar heeft er vertrouwen in dat hij de huidige nummer vijf van de Eredivisie op een goede manier achterlaat. "Het is fijn dat de club sportief de stijgende lijn heeft ingezet en ik heb er alle vertrouwen in dat dat de komende jaren zal worden voortgezet. Financieel gaat het ook weer beter."

Vorig jaar verruilde Van der Kraan FC Den Bosch, waar hij er niet in slaagde groen licht te krijgen voor de geplande overname door Kakhi Jordania, voor FC Twente. Eerder werkte hij onder meer voor Vitesse, Fortuna Sittard en RBC Roosendaal.