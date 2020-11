FC Barcelona heeft zondag de thuiswedstrijd tegen Osasuna eenvoudig met 4-0 gewonnen. Lionel Messi maakte het laatste doelpunt en bracht daarna een mooi eerbetoon aan Diego Maradona.

Messi schoot een kwartier voor tijd met links schitterend raak. Hij vierde die treffer door het uittrekken van zijn wedstrijdshirt, om eronder een oud tenue van Newell's Old Boys te tonen.

Voor die club, waar Messi tussen 1994 en 2000 in de jeugdopleiding zat, speelde de deze week overleden Maradona tijdens het seizoen 1993/1994, in de nadagen van zijn carrière. De actie kwam Messi wel op een gele kaart te staan.

Barcelona had de overwinning tegen Osasuna toen al lang en breed binnen. Door een goal van Martin Braithwaite en een fraaie volley van Antoine Griezmann stond het halverwege al 2-0. Philippe Coutinho tikte na een uur spelen de 3-0 binnen.

Koeman had overwinning hard nodig

De Catalanen, waar Sergiño Dest in de basis stond en ruim een uur meespeelde, hadden de overwinning hard nodig. Ronald Koeman beleefde met zijn nieuwe ploeg de slechtste competitiestart sinds 1991.

Met veertien punten uit negen wedstrijden bezet Barcelona voorlopig de zevende plaats. De achterstand op Real Sociedad en Atlético Madrid bedraagt negen punten. Sociedad heeft wel een wedstrijd meer gespeeld.

In Europa loopt het wel voorspoedig met Barcelona. Na de 0-4-zege van dinsdag tegen Dynamo Kiev is de ploeg al verzekerd van een plaats in de achtste finales van de Champions League.

Olympique Lyon won mede dankzij een assist van Memphis Depay van Stade Reims. (Foto: Pro Shots)

Memphis met assist belangrijk voor Lyon

In Frankrijk deed Memphis Depay goede zaken met Olympique Lyon. De Fransen wonnen mede dankzij een assist van de Nederlander met 3-0 van Stade de Reims.

Karl Toko Ekambi volleerde in de 22e minuut de openingstreffer binnen na een voorzet op maat van Memphis. Tien minuten later moest Stade de Reims met tien man verder na een rode kaart voor Moreto Cassamá, die de uitgebroken Memphis hard onderuit haalde.

Met een man meer kwam Olympique Lyon niet meer in de problemen. Bruno Guimaraes zorgde vlak na rust met een getoucheerd afstandsschot voor de 2-0 en Moussa Dembélé bepaalde de eindstand in de 66e minuut op 3-0.

Door de probleemloze overwinning komt Lyon op 23 punten, twee minder dan koploper Paris Saint-Germain. Nummer drie Lille komt later op zondag nog in actie tegen AS Saint-Etienne.

Het was al de derde overwinning op rij voor de ploeg van Memphis. De laatste nederlaag van Lyon dateert nog altijd van 15 september.

