De Graafschap is er niet in geslaagd om zich naast SC Cambuur en Almere City aan kop van de Keuken Kampioen Divisie te nestelen. Uit bij FC Eindhoven werd zondag diep in blessuretijd met 3-2 verloren.

De Graafschap was in het Jan Louwers Stadion al na zeven minuten op voorsprong gekomen via Elmo Lieftink, maar dat bleek niet de voorbode voor een eenvoudige middag. Jacky Donkor tekende na een kwartier spelen voor de gelijkmaker en Maarten Peijnenburg maakte er na een uur spelen zelfs 2-1 van voor Eindhoven.

Na de gelijkmaker van Jasper Van Heertum in de 84e minuut ging De Graafschap op jacht naar de winnende, maar die viel drie minuten in blessuretijd aan de andere kant. Pieter Bogaers klopte De Graafschap-doelman Rody de Boer met een schuiver in de lange hoek.

De Graafschap zakt door de nederlaag van de derde naar de vierde plaats. De Doetinchemmers hebben net als NAC Breda 28 punten uit veertien duels. SC Cambuur en Almere City hebben drie punten meer en de Friezen hebben bovendien nog een wedstrijd tegoed.

