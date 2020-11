Vitesse heeft zondag een moeizame overwinning geboekt in de Eredivisie. De Arnhemmers rekenden pas in de laatste twintig minuten af met Fortuna Sittard: 2-0. FC Groningen was later op de dag nipt te sterk voor Willem II.

Het leek er lange tijd op dat er niet gescoord zou worden bij Vitesse-Fortuna Sittard, maar invaller Oussama Darfalou tekende in de 72e minuut alsnog voor de bevrijdende treffer namens Vitesse. Armando Broja gooide het duel zes minuten voor tijd op slot.

Nummer twee Vitesse herstelde zich zo voor het puntenverlies van vorige week bij FC Groningen (1-1) en blijft in het spoor van koploper Ajax. De Amsterdammers, die zaterdag afrekenden met FC Emmen (0-5), hebben twee punten meer.

Fortuna Sittard wacht nog altijd op de eerste overwinning van het seizoen. De geplaagde Limburgers blijven op drie punten steken, maar hebben nog wel een iets beter doelsaldo dan hekkensluiter FC Emmen.

Teleurstelling bij de spelers van Fortuna Sittard na de late nederlaag tegen Vitesse. (Foto: Pro Shots)

Vitesse zocht gaatje tegen defensief Fortuna

Vitesse zette het defensief ingestelde Fortuna Sittard zoals verwacht direct onder druk op eigen veld. Het leidde tot kleine kansjes, maar vrije trappen van Oussama Tannane misten precisie en ook Matús Bero had zijn vizier niet op scherp.

Fortuna verzamelde zich massaal in het eigen strafschopgebied en kwam slechts sporadisch voor het Vitesse-doel. Emil Hansson mocht na een kwartier wel uithalen in kansrijke positie, maar hij raakte de bal volledig verkeerd. Vlak voor rust was een rollertje van Zian Flemming een prooi voor Remko Pasveer.

Vitesse bleef de meest dreigende ploeg, maar de Arnhemmers kwamen zelden door de defensie heen en bleven voor rust zonder treffer. Dat was in de tweede helft niet veel anders. Het meeste gevaar kwam van Tannane, maar de aanvallende middenvelder bleek grillig en zag zijn schoten niet tussen de palen belanden.

In de 72e minuut was het alsnog raak voor Vitesse. Darfalou stond bij een corner van Tannane helemaal vrij en kopte fraai binnen. Nadat Loïs Openda oog in oog met doelman Yanick van Osch verzuimde te scoren, gooide Broja het duel in de 84e minuut met een volley uit een vrije trap van Tannane alsnog op slot.

Ahmed El Messaoudi ontvangt de felicitaties na zijn treffer voor FC Groningen. (Foto: Pro Shots)

FC Groningen nipt te sterk voor Willem II

FC Groningen was later op de dag nipt te sterk voor Willem II. De 'Trots van het Noorden' won met 1-0 door een treffer van Ahmed El Messaoudi.

De thuisclub domineerde vanaf de aftrap de wedstrijd en het was een wonder dat Willem II voor de rust het eigen doel schoon hield. Onder anderen Damil Dankerlui kreeg een bal van dichtbij niet tegen de touwen.

Ook na rust was FC Groningen de bovenliggende partij en dat resulteerde in de 63e minuut in de openingstreffer van El Messaoudi. De middenvelder schoof de bal met zijn rechtervoet in de verre hoek en liet Willem II-doelman Jorn Brondeel kansloos.

Direct na de 1-0 probeerde Vangelis Pavlidis vanaf de aftrap te scoren, maar keeper Sergio Padt had de poging snel in de smiezen en controleerde de bal op zijn borst. Het bleek de enige doelpoging van Willem II in het Hitachi Capital Mobility Stadion.

FC Groningen is voorlopig de nummer zeven van de Eredivisie met zeventien punten uit tien duels. Willem II, dat in het vorige afgebroken seizoen als vijfde eindigde, bezet een teleurstellende vijftiende plaats en staat drie punten boven de degradatiestreep.

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie