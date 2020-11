Enrico Gasparotto zet na zestien seizoenen als prof een punt achter zijn wielercarrière. De 38-jarige geboren Italiaan, die in 2019 de Zwitserse nationaliteit aannam, won twee keer de Amstel Gold Race.

"Ik heb altijd met veel passie gefietst, maar denk dat nu het moment is gekomen om afscheid te nemen en meer tijd te besteden aan mijn familie", schrijft hij zondag op Instagram. "Het is een lange reis geweest waarin ik volwassen ben geworden, als sporter en als persoon."

Gasparotto begon zijn profcarrière in 2004 bij het kleine Tenax en werd een jaar later Italiaans kampioen. Vervolgens droeg hij nog het shirt van Barloworld, Astana, Wanty-Groupe Gobert, Bahrain Merida, en NTT Pro Cycling, waarvoor hij afgelopen seizoen actief was.

Zijn mooiste zeges boekte Gasparotto op Nederlandse bodem. In 2012 won hij voor het eerst de Amstel Gold Race. Vier jaar later deed hij dat nog eens over, een overwinning die hij opdroeg aan zijn enkele weken daarvoor verongelukte ploeggenoot Antoine Demoitié.

Gasparotto pakte in 2018 ook de eindzege in de Nederlandse Ster Elektrotour. Verder prijken onder meer een ritzege in Tirreno-Adriatico en de Ronde van Catalonië op zijn erelijst.