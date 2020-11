Napoli speelt de thuiswedstrijd tegen AS Roma zondagavond in een speciaal shirt ter ere van Diego Maradona. De Argentijnse voetballegende, die gedurende zijn loopbaan furore maakte in Napels, overleed afgelopen week op zestigjarige leeftijd.

"Een jaar geleden hebben we samen met Kappa een shirt ontworpen dat een weerspiegeling is van Diego Maradona, zijn geliefde Argentinië en de hechte band met de inwoners van Napels", schrijft Napoli zondag op de site van de club.

"Onze hoop was dat Diego het shirt zelf zou kunnen zien of misschien zelfs dragen, maar onze spelers gaan er in de wedstrijd tegen AS Roma in spelen. Het tenue krijgt daardoor een nog grotere betekenis dan aanvankelijk de bedoeling was."

Maradona stond tussen 1984 en 1991 onder contract bij Napoli en hielp de club in 1987 en 1990 aan de landstitel, waarmee hij een heldenstatus verwierf. Het zijn nog altijd de enige twee kampioenschappen in de historie van de club uit Napels. In 1989 won Maradona ook al de UEFA Cup met de Italianen.

Napoli-trainer Gennaro Gattuso zei donderdag al dat zijn ploeg door het overlijden van Maradona extra gemotiveerd is om dit seizoen een prijs te pakken. "We zullen hier altijd over Maradona blijven praten. Dit is zijn stad. We hopen iets bijzonders aan hem te kunnen opdragen en een prijs voor hem te winnen."

Voorzitter Aurelio de Laurentiis van Napoli beloofde afgelopen week al dat het stadion San Paolo naar Maradona vernoemd zou worden. 'Pluisje' kwakkelde al langer met zijn gezondheid en overleed donderdag aan de gevolgen van een hartstilstand.

311 Zo werd Diego Maradona een legende in Napels

Bekijk het programma, de uitslagen en de stand in de Serie A