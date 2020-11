Real Madrid-coach Zinédine Zidane snapt niet waarom zijn ploeg zaterdagavond tegen Deportivo Alavés zo slecht voor de dag kwam. Real Madrid leed thuis tegen de middenmoter al de derde nederlaag van het seizoen: 1-2.

Real Madrid won woensdag in de Champions League met 0-2 bij Internazionale. Zidane had verwacht dat die goede lijn zou worden doorgetrokken. In plaats daarvan keken de Madrilenen al binnen vijf minuten tegen een achterstand aan.

"We zijn dit hele seizoen nog niet zo slecht aan een wedstrijd begonnen", baalde Zidane. "Als je al zo snel op achterstand komt, wordt het lastig om je nog terug in de wedstrijd te knokken."

"Ik heb hier geen verklaring voor. Deze nederlaag vormt een enorm contrast met ons goede optreden in Milaan van eerder deze week. Natuurlijk kampen we met veel blessures, maar dat mag geen excuus zijn."

Met Eden Hazard kwam er zaterdag nog een nieuw blessuregeval bij. De spelmaker strompelde al na een half uur van het veld, maar Zidane denkt dat de schade meevalt.

Thibaut Courtois ging bij de 0-2 opzichtig in de fout. (Foto: ANP)

'We zijn niet constant, daar maak ik me zorgen over'

Real trachtte na rust de wedstrijd nog om te keren, maar door een enorme blunder van Thibaut Courtois ging het vier minuten na rust opnieuw mis. De Belgische doelman schoof de bal in de voeten van Joselu, die dankbaar profiteerde. Pas in de absolute slotfase deed Casemiro iets terug voor Real.

"Het lukte ons maar niet om de boel om te draaien en dat stoorde me enorm, maar dat zal voor de spelers niet anders zijn", zei Zidane. "We zijn op dit moment gewoon niet constant genoeg en daar maak ik me zorgen over."

Real Madrid staat met zeventien punten uit tien duels op de vierde plaats in La Liga. De achterstand op Real Sociedad en Atlético Madrid bedraagt zeven punten. FC Barcelona staat er op de veertiende plaats nog slechter voor.