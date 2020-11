PSV-Sparta Rotterdam ·

44' De wedstrijd kruipt richting de rust. Op de grote kans voor Thy na is er hoegenaamd niets gebeurd wat het vermelden waard is. In dit soort duels is het verbod op publiek eerder een zegen, want stel je voor dat je als toeschouwer de vrieskou zou moeten trotseren om naar deze slechte wedstrijd te kijken.