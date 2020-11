Davy Klaassen merkt dat Ajax in alles sterk is gegroeid sinds hij de club in 2017 voor Everton verliet. De middenvelder vindt dat de 0-5-zege van zaterdagavond op FC Emmen niet bewijst dat de tegenstand in de loop der jaren minder is geworden.

"Ik denk niet zozeer dat de Eredivisie zwakker is geworden. Het ligt vooral aan ons dat we veel wedstrijden makkelijk winnen. En het scheelt natuurlijk dat we alle nationale topwedstrijden pas na de winterstop spelen", zei Klaassen na het duel met Emmen.

Ajax boekte aan de Oude Meerdijk al de zesde competitiezege op rij en had in eigenlijk al die wedstrijden geen kind aan de tegenstander. In vijf van de zes duels kwam de ploeg van trainer Erik ten Hag (minstens) vijf keer tot scoren.

Ook tegen Emmen was Ajax al snel zeker van de drie punten. Halverwege stond het al 0-3 door goals van Klaassen, Zakaria Labyad en Lassina Traoré, waarna invallers Jurgen Ekkelenkamp en Quincy Promes de marge na rust vergrootten.

Ajax had zaterdagavond geen kind aan FC Emmen. (Foto: Pro Shots)

'Invallers maken ons nauwelijks zwakker'

De 27-jarige Klaassen, die afgelopen transferperiode door Ajax werd overgenomen van Werder Bremen, is onder de indruk van de breedte van de selectie. "Voor jeugdspelers is het nu veel lastiger om het eerste elftal te halen. De spelers die nu mogen invallen, maken ons nauwelijks zwakker. Dat is wel genieten."

Klaassen realiseert zich wel dat het contrast tussen de Eredivisie en de Champions League groot is. "Het lijkt me logisch dat er in de Champions League andere dingen worden gevraagd dan in de Eredivisie. We kijken uit naar het duel met Liverpool. Ik denk dat ik mijn oude supporters een plezier doe door te winnen", zei hij lachend.

De wedstrijd tussen Liverpool en Ajax staat dinsdag om 21.00 uur op het programma op Anfield. 'The Reds' zijn in tegenstelling tot de Amsterdammers in mindere doen. Liverpool verloor vorige week in de Champions League thuis van Atalanta (0-2) en liet zaterdag punten liggen in het uitduel met Brighton & Hove Albion (1-1).

Bekijk de uitslagen, het programma en de stand in de Eredivisie