John van den Brom heeft zaterdag met KRC Genk uitstekende zaken gedaan in de Jupiler Pro League. De Belgische topclub versloeg Cercle Brugge met 1-5 en is de nieuwe koploper. In Frankrijk liet Mitchel Bakker met Paris Saint-Germain punten liggen tegen Girondins de Bordeaux (2-2).

Genk stond halverwege al op een 0-4-voorsprong in het Jan Breydelstadion door goals van Paul Onuachu (twee), Junya Ito en Bryan Heynen. Na de eretreffer van Cercle Brugge maakte Theo Bongonda er een kwartier voor tijd nog 1-5 van voor Genk.

Het is de tweede overtuigende zege in twee wedstrijden voor Van den Brom, die vorige week debuteerde met een 4-1-overwinning op Excel Moeskroen. De Nederlander maakte begin november de overstap van FC Utrecht naar KRC Genk.

De overwinning op Cercle Brugge was genoeg voor Genk om de koppositie in België over te nemen. Het Club Brugge van Noa Lang speelde namelijk doelpuntloos gelijk bij Excel Moeskroen en heeft na veertien speelronden één punt minder. Lang deed 78 minuten mee.

Bakker verspeelt punten met PSG

In de Franse Ligue 1 leed Paris Saint-Germain puntenverlies door thuis gelijk te spelen tegen Bordeaux. Het is de tweede wedstrijd op rij dat de ploeg van trainer Thomas Tuchel en oud-Ajacied Bakker niet wint in de competitie.

Bordeaux stond al na tien minuten op voorsprong door een eigen doelpunt van Timothée Pembele, die de bal op ongelukkige wijze achter doelman Sergio Rico kopte. PSG stelde voor rust nog wel orde op zaken. Neymar benutte in de 27e minuut een strafschop en een minuut later maakte Moise Kean er in de rebound 2-1 van.

Het bleek niet genoeg voor PSG om de zege veilig te stellen. Yacin Adli kreeg een kwartier na rust de ruimte om uit te halen en verraste Rico met een geplaatst schot. Bakker deed de hele wedstrijd mee bij de thuisploeg.

PSG, dat woensdag het belangrijke Champions League-duel met Manchester United wacht, staat met 25 punten nog wel aan kop in de Ligue 1.

Eerder op zaterdag won Olympique Marseille met 3-1 van FC Nantes. Kevin Strootman kwam in de 77e minuut het veld in bij de thuisploeg, die vier punten minder en twee wedstrijden minder gespeeld heeft dan koploper PSG.

