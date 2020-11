Ricardo Kishna kan zijn geluk niet op nadat hij zaterdag bij ADO Den Haag na ruim drie jaar zijn rentree maakte. De 25-jarige aanvaller kwam in de thuiswedstrijd tegen sc Heerenveen (1-1) na 28 minuten als invaller in het veld en huilde na afloop van blijdschap.

"Het heeft allemaal veel te lang geduurd, maar nu voel ik me eindelijk weer voetballer en eindelijk weer mens", zei een dolgelukkige Kishna voor de camera van FOX Sports.

De voormalig jeugdinternational kampte in zijn jonge jaren al met zware knieproblemen, maar brak daarna wel door bij Ajax. In dienst van Lazio had hij weer fysieke problemen en toen hij in de zomer van 2017 verhuurd werd aan ADO scheurde hij in zijn tweede wedstrijd een kruisband.

Tijdens zijn jarenlange revalidatie kampte Kishna met mentale problemen en was het de vraag of hij ooit nog terug zou keren op het veld. "Ik heb weleens gedacht: waar doe ik het voor? Zeker als ik er bijna was, maar dan weer een terugslag kreeg. Nu ben ik eindelijk terug. Ik had verwacht dat ik voor de wedstrijd al geëmotioneerd zou zijn, maar het kwam na de wedstrijd pas los en dat is goed."

Ricardo Kishna met achter zich Mitchell van Bergen. (Foto: Pro Shots)

'Dit was heel speciaal'

In zijn eerste wedstrijd in 1.168 dagen moest Kishna als invaller meer dan een uur aan de bak, nadat doelpuntenmaker David Philipp geblesseerd raakte. Bij vlagen liet hij zijn dat het nog altijd kan, onder meer met een hakje. "Ik weet dat ik het nog niet verleerd ben. Fysiek ben ik sterk, maar het voetbal moet nog wel groeien."

Kishna was ook erg diep gegaan. "Ik voel mijn hele lichaam van vermoeidheid. Het is ook zwaar omdat ik bij ADO ander voetbal speel dan ik gewend ben. We moeten als team vechten voor ieder punt, maar dat doe ik graag. Ik ben zo blij, dit was heel speciaal."

Door het gelijkspel liep nummer zestien ADO iets uit op hekkensluiter FC Emmen, dat zaterdag met 0-5 verloor van Ajax en twee punten minder heeft. Ook Fortuna Sittard heeft twee punten minder dan de Haagse club, maar de Limburgers spelen zondag nog uit tegen Vitesse.

