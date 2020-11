ADO Den Haag heeft zaterdag na drie opeenvolgende nederlagen een punt gepakt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Ruud Brood speelde met 1-1 gelijk tegen sc Heerenveen bij de langverwachte rentree van Ricardo Kishna, die zijn eerste wedstrijd in ruim drie jaar speelde.

David Philipp bracht ADO in de dertiende minuut op voorsprong en Joey Veerman tekende snel daarna voor de gelijkmaker. Heerenveen kreeg na rust de beste kansen op de winst, maar het bleef na een hectisch slot bij 1-1 in het Cars Jeans Stadion.

Na een klein half uur maakte Kishna als invaller zijn rentree. De 25-jarige aanvaller, die het veld in kwam voor de geblesseerde Philipp, maakte zijn eerste speelminuten sinds 17 september 2017. Kishna scheurde in het thuisduel met Ajax zijn kruisband en kwam daarna mede door mentale problemen niet meer in actie.

Het is de eerste keer sinds 25 oktober dat ADO Den Haag een Eredivisie-wedstrijd niet verliest. De club uit de hofstad speelde een maand geleden gelijk tegen AZ (2-2), waarna nederlagen tegen PSV (4-0), FC Twente (2-4) en Sparta Rotterdam (6-0) volgden.

Door het zwaarbevochten gelijkspel - het eerste punt van Brood als trainer van de Hagenaars - komt nummer zestien ADO op vijf punten. Heerenveen bleef voor de derde wedstrijd op rij zonder overwinning en staat zesde met achttien punten.

ADO Den Haag pakte door een vroeg doelpunt van David Philipp een punt tegen sc Heerenveen. (Foto: Pro Shots)

Heerenveen toont veerkracht na snelle tegengoal

Het geplaagde ADO nam direct het initiatief in de wedstrijd en was na vier minuten dicht bij de 1-0, maar doelman Erwin Mulder tikte een inzet van aanvoerder Shaquille Pinas nipt over het doel. Tien minuten later was het alsnog raak. Philipp werd op randje buitenspel weggestuurd door Pascu en rondde koeltjes af.

Heel lang kon ADO niet genieten van die zeldzame voorsprong, want twee minuten later stond het weer gelijk. Ibrahim Dresevic vond de vrijstaande Joey Veerman in het strafschopgebied en die krulde de bal fraai in de verre hoek.

In de tweede helft waren de beste kansen voor Heerenveen, maar het ontbrak de bezoekers aan scherpte voorin. Een kopbal van Henk Veerman ging net naast, een schot van Joey Veerman werd gekraakt en Rodney Kongolo kwam net tekort bij een voorzet, waarna ADO ook in een hectische slotfase standhield.

