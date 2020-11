Trainer Erik ten Hag denkt dat Daley Blind dinsdag inzetbaar is in de Champions League-wedstrijd tegen Liverpool. De ervaren verdediger ontbrak zaterdag in de selectie voor het met 0-5 gewonnen Eredivisie-duel met FC Emmen omdat hij niet fit was.

"Ik denk en verwacht dat Daley tegen Liverpool kan spelen", zei Ten Hag na de zege in Emmen tegen FOX Sports. "Maar het is niet 100 procent zeker. Het is afwachten hoe het zich de komende dagen ontwikkelt."

Blind raakte afgelopen woensdag geblesseerd tijdens de Champions League-wedstrijd tegen Midtjylland, waarin hij na 66 minuten vervangen werd door Lisandro Martínez. De Argentijn begon tegen FC Emmen in plaats van Blind in de basis.

De enige zekere afwezige van Ajax op Anfield is de al langer geblesseerde Mohammed Kudus, maar er waren tegen Emmen nog wat spelers met pijntjes. "Noussair Mazraoui heb ik echt moeten wisselen", vertelde Ten Hag. "Ook dat is afwachten."

Devyne Rensch maakt als invaller zijn debuut bij Ajax. (Foto: Pro Shots)

'Rensch heeft hier hard voor gewerkt'

Verder gaf Ten Hag Nicolás Tagliafico, die negentig minuten op de bank zat, rust tegen tegen Emmen. En doordat Ajax halverwege al met 0-3 leidde, kon hij vaste basiskrachten al vroeg wisselen en zo sparen voor het treffen met Liverpool. Dusan Tadic en Lassina Traoré gingen er in de rust af en na een uur spelen volgde Ryan Gravenberch.

Daartegenover stond dat verdediger Devyne Rensch zijn debuut maakte. De zeventienjarige jeugdinternational viel achttien minuten voor tijd in. "Hij zit al vanaf het begin van de voorbereiding bij de groep en ontwikkelt zich goed", zei Ten Hag. "Dit was een mooie gelegenheid voor zijn debuut, daar heeft Rensch hard voor gewerkt."

Liverpool tegen Ajax begint dinsdag om 21.00 uur op Anfield en dan is ook de aftrap bij de andere wedstrijd in groep D: Atalanta tegen Midtjylland.