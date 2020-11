Ajax heeft zaterdag op bezoek bij FC Emmen de zesde overwinning op rij geboekt in de Eredivisie. De ploeg van trainer Erik ten Hag won kinderlijk eenvoudig met 0-5 op De Oude Meerdijk.

Halverwege leidde Ajax al met 0-3 door goals van Davy Klaassen, Zakaria Labyad en Lassina Traoré, waarna invaller Jurgen Ekkelenkamp en Quincy Promes in de tweede helft trefzeker waren tegen het zwakke Emmen, dat vrijwel niets creëerde.

Ten Hag kon daardoor veelvuldig wisselen en spelers rust geven. De zeventienjarige verdediger Devyne Rensch maakte als invaller zijn debuut.

Door de ruime zege loopt de voorsprong van koploper Ajax op nummer twee Vitesse op tot vijf punten, maar de Arnhemmers spelen zondag om 12.15 uur nog thuis tegen Fortuna Sittard en dan komen ook PSV, Feyenoord en AZ in actie. Het volgende duel van Ajax is de Champions League-wedstrijd dinsdag op Anfield tegen Liverpool.

Sean Klaiber kreeg als linksback een basisplaats van trainer Erik ten Hag. (Foto: Pro Shots)

Basisplaats voor Martínez, Blind niet bij selectie

Drie dagen na de 3-1-zege op Midtjylland en drie dagen voor de confrontatie met Liverpool hoopte Ajax bij FC Emmen niet al te veel inspanning te hoeven leveren. Trainer Erik ten Hag gaf Nicolás Tagliafico en David Neres rust op de bank, terwijl Daley Blind niet afreisde naar Drenthe. Lisandro Martínez en Sean Klaiber stonden in de basis, evenals Antony die zijn rentree maakte na blessureleed.

Met die nieuwe namen kwam Ajax geen moment in de problemen tegen Emmen en binnen het half uur was de wedstrijd al zo goed als beslist. De eerste Ajax-goal kwam na twintig minuten op naam van Klaassen, die zelf de aanval opzette. Via Noussair Mazraoui en Traoré kwam de bal terug bij de Oranje-international, die via het been van FC Emmen-verdediger Miguel Araujo raak lobde (0-1). Negen minuten later was Klaassen aangever en schoot Labyad de bal in een keer uit de lucht achter doelman Felix Wiedwald (0-2).

De 0-3 viel ook nog voor rust en die kwam op naam van Traoré. De spits uit Burkina Faso tikte na 38 minuten een voorzet van Antony binnen.

Ajax viert de 0-1 van Davy Klaassen (Foto: Pro Shots)

Rensch maakt debuut bij Ajax

De ruime marge voor het oppermachtige Ajax gaf Ten Hag halverwege de mogelijkheid om meer spelers rust te geven. Dusan Tadic en Traoré bleven achter in de kleedkamer en Klaas-Jan Huntelaar en Promes waren de vervangers. Na tien minuten in de tweede helft gingen ook Ryan Gravenberch en Antony naar de kant.

Ook met alle wijzigingen hield Ajax controle, maar de score liep even niet verder op. Een vrije trap van Labyad ging rakelings naast en Wiedwald tikte een schot van invaller David Neres uit de hoek. In de 69e minuut was het wel raak. Bij gerommel voor het doel van Emmen kwam de bal via Huntelaar bij Ekkelenkamp, die binnentikte (0-4).

Ook Promes pakte nog zijn doelpunt mee. Hij bepaalde acht minuten voor de tijd de eindstand op 0-5 door een voorzet van Neres binnen te tikken. Overigens leek Huntelaar ook nog te scoren, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel. De 37-jarige spits is nog een doelpunt verwijderd van de 150 Eredivisie-goals en zal nog even op die mijlpaal moeten wachten.

Klaas-Jan Huntelaar jaagt tevergeefs op zijn 150e Eredivsie-goal. (Foto: Pro Shots)

