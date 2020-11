Tevreden Klaassen: 'Hele wedstrijd controle'

Doelpuntenmaker Davy Klaassen zag vandaag een sterk Ajax, dat zonder problemen FC Emmen opzij wist te zetten. "Dit was een goede avond. We maken het onszelf uiteindelijk makkelijk. We hebben de hele wedstrijd de controle. We maken drie doelpunten, en dan is het gewoon uitspelen", zegt hij in in gesprek met FOX Sports. "FC Emmen heeft tegen andere tegenstanders laten zien dat ze het hen heel lastig kunnen maken, en dan is het aan ons om dat niet te laten gebeuren. Het is zaak om scherp te blijven en niet te verstoppen."