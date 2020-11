ADO Den Haag-Heerenveen ·

28' Ricardo Kishna komt in het veld bij ADO. De aanvaller, die lange tijd uitgeschakeld was door zwaar blessureleed en mentale problemen, neemt de plek in van David Philipp. Het is zijn eerste wedstrijd in liefst 1.168 dagen. Doelpuntenmaker Philipp valt geblesseerd uit.