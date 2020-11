Borussia Dortmund heeft zaterdag een pijnlijke nederlaag geleden in de Bundesliga, terwijl koploper Bayern München wel won. De ploeg van trainer Lucien Favre verloor thuis met 1-2 van laagvlieger FC Köln en Bayern was met 1-3 te sterk voor VfB Stuttgart.

De achterstand van Dortmund op Bayern bedraagt nu vier punten. RB Leipzig, dat thuis met 2-1 won van Arminia Bielefeld, is de nieuwe nummer twee op twee punten van 'Der Rekordmeister'. Bayer Leverkusen kan dit weekend nog op een punt van Bayern komen, maar dan moet de ploeg van trainer Peter Bosz zondag thuis winnen van Hertha BSC.

De zege van FC Köln bij Dortmund is sensationeel, want het was dertig jaar geleden dat de club voor het laatst een uitwedstrijd won van 'BVB'. Bovendien had Köln in de eerste acht speelronden drie keer gelijkgespeeld en verder alles verloren. Het puntenaantal is dus verdubbeld.

De grote man bij Köln was de Tunesiër Ellyes Skhiri, die in de negende en in de zestigste minuut scoorde in het Signal Iduna Stadion en beide keren was Marius Wolf aangever. Thorgan Hazard maakte in de 74e minuut de 1-2 namens Dortmund. Het werd daardoor nog spannend in de slotfase, maar de gelijkmaker bleef uit.

Vreugde bij Douglas Costa, die de 1-3 maakte voor Bayern München (Foto: Pro Shots)

Dost trefzeker voor Eintracht Frankfurt

Bayern kende zaterdag een moeizame start op bezoek bij middenmoter Stuttgart, dat na twintig minuten via Tanguy Coulibaly op 1-0 kwam in de Mercedes Benz Arena. Door doelpunten van Kingsley Coman en Robert Lewandowski ging Bayern alsnog met een voorsprong rusten en in de 87e minuut maakte invaller Douglas Costa de 1-3.

Bij Union Berlin tegen Eintracht Frankfurt leek Bas Dost de winnende goal te maken voor de bezoekers, maar het werd toch nog 3-3. Middenmoter Frankfurt keek in Berlijn na al zes minuten tegen een achterstand van 2-0 aan door een goal van Robert Andrich en een benutte strafschop van Max Kruse.

Na twee treffers in de eerste helft van de Portugese Frankfurt-aanvaller André Silva tekende Dost in de 79e minuut voor de 2-3, maar Kruse trok de stand weer gelijk.

Bas Dost viert zijn doelpunt met zijn ploeggenoten. (Foto: ANP)

Angeliño scoort voor Leipzig

Bij Leipzig tegen Bielefeld maakte voormalig PSV-speler Angeliño in de 29e minuut de 1-0 in de Red Bull Arena en Christopher Nkunku tekende vlak na rust voor de 2-0. Met Alexander Sørloth had er nog een voormalig Eredivisie-speler kunnen scoren, maar de Noorse spits, die uitkwam voor FC Groningen miste in de 73 minuut een penalty. Twee minuten later tekende Fabian Klos namens Bielefeld voor de 2-1-eindstand.

Mike van der Hoorn deed bij Bielefeld, dat voorlaatste staat negentig minuten mee en oud-PSV'er Ritsu Doan werd een kwartier voor tijd gewisseld.

Bij SC Freiburg zat Guus Til negentig minuten op de bank tijdens de uitwedstrijd tegen FC Augsburg, waar Jeffrey Gouweleeuw een basisplaats had. Het duel eindigde in 1-1 door goals van Freiburg-aanvaller Vincenzo Grifo en Augsburg-middenvelder Ruben Vargas.

Er staat zaterdag nog een wedstrijd op het programma in de Bundesliga en dat is om 18.00 uur Borussia Mönchengladbach tegen Schalke 04.

Angeliño juicht na zijn goal voor RB Leipzig. (Foto: Pro Shots)

