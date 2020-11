Liverpool-manager Jürgen Klopp heeft zaterdag na het Premier League-duel met Brighton & Hove Albion (1-1) nog maar eens uitgehaald naar de tv-omroepen. In een opzienbarend interview met BT Sport geeft de Duitser de televisiezender de schuld voor de hamstringblessure die James Milner opliep in het Amex Stadium.

Klopp uitte eerder deze week al kritiek op de televisieomroepen vanwege het volle speelschema van Liverpool, dat bij Brighton de derde wedstrijd in minder dan een week speelde. De coach vreest door het drukke programma voor blessures en kreeg tegen Brighton zijn gelijk: Milner viel een kwartier voor tijd uit.

In zijn interview met BT Sport na de wedstrijd sprak Klopp de verslaggever persoonlijk aan, toen die de uitvalbeurt van Milner aanstipte. "Gefeliciteerd, jij werkt voor ze. Hij heeft een hamstringblessure, verrassend", zei een cynische Klopp, die vervolgens in een minutenlange discussie belandde met de interviewer.

"Ik weet niet hoe vaak ik het nog moet zeggen: jullie hebben het tijdstip van 12.30 uur gekozen. Niet jij persoonlijk, maar het bedrijf waar je voor werkt. Ik zeg gewoon hoe het is. Zaterdag om 12.30 uur (Engelse tijd, red.) spelen na een wedstrijd op woensdag, is heel gevaarlijk voor de spelers. En wij zijn niet de enige die daar last van hebben."

Voor de app-gebruikers: klik op de tweet om het opzienbarende interview van Jürgen Klopp met BT Sports te zien.

Klopp berust in beslissingen scheidsrechter

De uitvalbeurt van Milner was niet de enige domper voor Liverpool bij Brighton. 'The Reds' zagen twee doelpunten afgekeurd worden vanwege buitenspel - één van Mohamed Salah en één van Sadio Mané - en de thuisploeg kwam diep in blessuretijd nog op gelijke hoogte uit een discutabele penalty.

Andrew Robertson raakte de voet van Danny Welbeck toen hij de bal uit een strafschopgebied knalde. Scheidsrechter Stuart Attwell zag het moment niet, maar wees na ingrijpen van de VAR alsnog naar de stip.

"Normaal gesproken worden onze doelpunten afgekeurd vanwege een oksel. Dit keer was het volgens mij een teen en dat maakt het een eenvoudig besluit. Bij de penalty konden we allemaal zien dat er contact was en als de scheidsrechter het genoeg vindt voor een penalty, dan is dat zo", spaarde Klopp de VAR en de scheidsrechter.

Liverpool, dat woensdag in de Champions League verrassend met 0-2 verloor van Atalanta, wacht dinsdag een thuiswedstrijd tegen Ajax.