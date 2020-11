Real Madrid heeft zaterdag mede door een blunder van doelman Thibaut Courtois met 1-2 verloren van Deportivo Alavés. Stadsgenoot Atlético Madrid won wel in La Liga op bezoek bij Valencia. In de Serie A liet Juventus voor de vijfde keer dit seizoen punten liggen. De regerend landskampioen kwam op bezoek bij het gepromoveerde Benevento niet verder dan 1-1.

Het ging voor Real zaterdag al snel mis in het kleine Estadio Alfredo di Stéfano, op het trainingscomplex van de Madrilenen. Na hands van Nacho opende Alavés-aanvaller Lucas Pérez in de vijfde minuut de score uit een strafschop (0-1). Joselu verdubbelde de voorsprong kort na rust na een blunder van Thibaut Courtois.

De Belgische keeper schoof de bal onder druk van de jagende Pérez zomaar in de voeten van Joselu, die de bal in het lege doel schoot (2-0). In de slotfase deed Casemiro iets terug (1-2) , maar Real kon de derde nederlaag van het seizoen niet meer voorkomen.

Met de nederlaag tegen houden de problemen voor Real aan. De ploeg van trainer Zinedine Zidane pakte in de laatste drie competitiewedstrijden slechts een punt en staat vierde in La Liga, met zes punten achterstand op koplopers Real Sociedad en Atlético.

Vreugde en ongeloof bij Joselu na de 0-2 van Alavés. (Foto: ANP)

Oud-PSV'er Lato schlemiel bij Valencia

Atlético leek zaterdag op bezoek bij Valencia ook op weg naar puntenverlies. In de 79e minuut werd het toch nog 0-1 door de eigen treffer van Toni Lato, die bij de tweede paal ongelukkig een vrije trap binnenwerkte.

De verdediger werd vorig seizoen een half jaar door PSV gehuurd van Valencia. In Eindhoven kon hij niet overtuigen en speelde hij alleen in de Europa League een minuut.

Luuk de Jong en Karim Rekik boekten met Sevilla een late overwinning bij SD Huesca. Youssef En-Nesyri zorgde in de 83e minuut voor de enige treffer van de wedstrijd. Rekik en De Jong stonden aan de aftrap en werden respectievelijk in de 64e en 76e minuut uit het veld gehaald.

Bij alle wedstrijden in La Liga werd een minuut stilte gehouden voor de overleden Diego Maradona (Foto: Pro Shots)

Ronaldo krijgt rust bij Juventus

In de Serie A kwam Juventus, waarbij Cristiano Ronaldo rust kreeg, zaterdag na twintig minuten op voorsprong bij Benevento via een treffer van Álvaro Morata. De Spanjaard speelde zich vrij en schoof de bal in de verre hoek. Op slag van rust tekende Gaetano Letizia met een laag schot voor de 1-1 en dat was ook de eindstand.

Matthijs de Ligt deed de hele wedstrijd mee bij Juventus, dat voor de vijfde keer dit seizoen gelijkspeelde in de Serie A. 'De Oude Dame' blijft door de remise tegen Benevento vijfde en heeft drie punten achterstand op koploper AC Milan.

Eerder op de dag won Internazionale de topper tegen Sassuolo met 0-3. Stefan de Vrij maakte de negentig minuten vol bij de bezoekers en zag zijn ploeggenoot Alexis Sánchez al na vier minuten de score openen in Reggio Emilia. Binnen het kwartier leidde Inter zelfs al met 0-2 door een eigen goal van Sassuolo-verdediger Vlad Chiriches. Roberto Gagliardini bepaalde de eindstand in de zestigste minuut op 3-0.

De spelers van Benevento juichen met op de achtergrond Matthijs de Ligt. (Foto: Pro Shots)

Koploper AC Milan kan uitlopen

Door de zege van Inter blijft Sassuolo, dat tweede stond, op achttien punten staan en kan Milan, dat twintig punten heeft, zondag de voorsprong vergroten.

Inter is de nieuwe nummer twee, dankzij een beter doelsaldo dan Sassuolo. Atalanta staat teleurstellend negende, nadat zaterdag thuis met 0-2 verloren werd van Hellas Verona. Miguel Veloso (strafschop) en Mattia Zaccagni scoorden voor de bezoekers.

AC Milan speelt zondag zonder de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic uit tegen Fiorentina en later op die dag staan de topclubs Napoli en AS Roma tegenover elkaar.