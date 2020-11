Juventus heeft zaterdag voor de vijfde keer dit seizoen punten laten liggen in de Serie A. De regerend landskampioen kwam op bezoek bij het gepromoveerde Benevento niet verder dan 1-1. In La Liga verloor Valencia door een eigen goal van oud-PSV'er Toni Lato met 0-1 van Atlético Madrid.

Juventus, waarbij Cristiano Ronaldo rust kreeg, kwam na twintig minuten wel op voorsprong bij Benevento via een treffer van Álvaro Morata. De Spanjaard speelde zich vrij en schoof de bal in de verre hoek. Op slag van rust tekende Gaetano Letizia met een laag schot voor de gelijkmaker.

Matthijs de Ligt deed de hele wedstrijd mee bij Juventus, dat voor de vijfde keer dit seizoen gelijkspeelde in de Serie A. 'De Oude Dame' blijft door de remise tegen Benevento vijfde en heeft drie punten achterstand op koploper AC Milan.

Eerder op de dag won Internazionale de topper tegen Sassuolo: 0-3. Stefan de Vrij maakte de negentig minuten vol bij de bezoekers en zag zijn ploeggenoot Alexis Sánchez al na vier minuten de score openen in Reggio Emilia. Binnen het kwartier leidde Inter zelfs al met 0-2 door een eigen goal van Sassuolo-verdediger Vlad Chiriches. Roberto Gagliardini bepaalde de eindstand in de zestigste minuut op 3-0.

Door de zege van Inter blijft Sassuolo, dat tweede stond, op achttien punten staan en kan Milan, dat twintig punten heeft, zondag de voorsprong vergroten. Inter is de nieuwe nummer twee, dankzij een beter doelsaldo dan Sassuolo.

AC Milan speelt zondag zonder de geblesseerde Zlatan Ibrahimovic uit tegen Fiorentina en later op die dag staan de topclubs Napoli en AS Roma tegenover elkaar. Atalanta begint zaterdag om 20.45 uur aan de thuiswedstrijd tegen Hellas Verona.

Voorafgaand aan elk duel dit weekend in de Serie A wordt een minuut stilte gehouden voor de woensdag overleden Diego Maradona. (Foto: Pro Shots)

Atlético boekt moeizame zege in La Liga

In Spanje kwam Atlético door de 0-1-overwinning bij Valencia in punten op gelijke hoogte met koploper Real Sociedad, dat een wedstrijd meer heeft gespeeld in La Liga. Sociedad, afgelopen donderdag tegenstander van AZ in de Europa League (0-0), speelt zondag thuis tegen Villarreal.

Atlético leek op bezoek bij Valencia op weg naar puntenverlies. In de 79e minuut werd het toch nog 0-1 door de eigen treffer van Lato, die bij de tweede paal ongelukkig een vrije trap binnenwerkte. De verdediger werd vorig seizoen een half jaar door PSV gehuurd van Valencia. In Eindhoven kon hij niet overtuigen en speelde hij alleen in de Europa League een minuut.

Real Madrid speelt om 21.00 uur thuis tegen Deportivo Alavés, waarna FC Barcelona het zondag thuis opneemt tegen Osasuna.

Ook in Spanje wordt dit weekend voor elk duel stilgestaan bij de dood van Diego Maradona. (Foto: Pro Shots)

