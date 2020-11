Roda JC heeft zaterdag met 3-1 gewonnen van Excelsior, waardoor de Limburgse club een sprong maakt op de ranglijst. De ploeg van trainer Jurgen Streppel gaat van de twaalfde naar de negende plek, al moeten veel clubs dit weekend nog in actie komen in de Keuken Kampioen Divisie.

Excelsior, dat nu achtste staat, kwam in Kerkrade nog wel op voorsprong door een goal in de zevende minuut van Elías Már Ómarsson, die zijn zestiende competitietreffer van dit seizoen maakte en daarmee is hij topscorer.

Halverwege de eerste helft tekende Fabian Serrarens namens Roda JC voor de gelijkmaker, waarna de Limburgse club in de tweede helft orde op zaken stelde. Niek Vossebelt scoorde in de 52e minuut de 2-1 en in de 69e minuut zette Thijmen Goppel de 3-1-eindstand op het scorebord.

Roda JC tegen Excelsior is een van de twee wedstrijden die zaterdag op het programma staan in de Keuken Kampioen Divisie. Om 16.30 uur begint FC Dordrecht-Jong Ajax.

Roda JC-Excelsior was in het seizoen 2017/2018 nog een Eredivisie-wedstrijd (Foto: Pro Shots)

