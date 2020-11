Roda JC heeft zaterdag met 3-1 gewonnen van Excelsior, waardoor de Limburgse club een sprong maakt op de ranglijst. De ploeg van trainer Jurgen Streppel gaat van de twaalfde naar de achtste plek, al moeten veel clubs dit weekend nog in actie komen in de Keuken Kampioen Divisie. Jong Ajax verloor met 3-1 bij hekkensluiter FC Dordrecht.

Excelsior, dat nu zevende staat, kwam in Kerkrade nog wel op voorsprong door een goal in de zevende minuut van Elías Már Ómarsson, die zijn zestiende competitietreffer van dit seizoen maakte en daarmee is hij topscorer.

Halverwege de eerste helft tekende Fabian Serrarens namens Roda JC voor de gelijkmaker, waarna de Limburgse club in de tweede helft orde op zaken stelde. Niek Vossebelt maakte in de 52e minuut de 2-1 en in de 69e minuut zette Thijmen Goppel de 3-1-eindstand op het scorebord.

In het Riwal Hoogwerkers Stadion opende Jari Schuurman met een kopbal al na zes minuten de score voor FC Dordrecht tegen Jong Ajax. In de slotfase van de eerste helft verdubbelde Kenley Jansen de marge met een afstandsschot.

Brian Brobbey bracht Jong Ajax op slag van rust met een kopbal terug in de wedstrijd, maar de Amsterdammers wisten in de tweede helft niet langszij te komen. Een klein kwartier voor tijd breidde Gianni dos Santos de voorsprong van FC Dordrecht weer uit en zorgde daarmee voor de beslissing.

FC Dordrecht boekte de tweede overwinning van het seizoen, maar blijft wel laatste. 'De Schapenkoppen' hebben evenveel punten als nummer negentien Jong AZ, maar staan vanwege een minder doelsaldo een plek lager dan de Alkmaarders. Jong Ajax zakt naar de negende plaats.

Gianni dos Santos vierde zijn treffer voor FC Dordrecht met een salto. (Foto: Pro Shots)

