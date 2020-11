Ajax moet het zaterdag in de uitwedstrijd tegen FC Emmen zonder Daley Blind stellen. Ook linksback Nicolás Tagliafico ontbreekt in de basiself, terwijl er basisplekken zijn voor Sean Klaiber, Lisandro Martínez en Antony.

Blind is niet fit genoeg nadat hij woensdag in het Champions League-duel met FC Midtjylland (3-1-winst) geblesseerd uitviel. De dertigjarige verdediger, die dit seizoen in alle wedstrijden van Ajax meedeed, zit ook niet op de bank. Martínez neemt centraal achterin naast Perr Schuurs de plek in van Blind.

De 28-jarige Tagliafico ontbreekt eveneens in de basisopstelling, maar zit in tegenstelling tot Blind wél op de bank. Klaiber neemt de plek in van de Argentijnse linksback.

In tegenstelling tot de Champions League-wedstrijd tegen FC Midtjylland zit David Neres op de bank. De Braziliaan wordt als rechtsbuiten vervangen door zijn landgenoot Antony, die zijn eerste wedstrijd sinds 8 november speelt.

Daley Blind viel in het Champions League-duel met FC Midtjylland geblesseerd uit. (Foto: Pro Shots)

Van Rhijn start tegen oude club

Bij FC Emmen is er weer een basisplek voor Ricardo van Rhijn, die tegen zijn oude club in actie komt. De 29-jarige verdediger stond tussen 2011 en 2016 onder contract bij Ajax.

Trainer Dick Lukkien bracht verder één wijziging aan ten opzichte van het uitduel met AZ van afgelopen zondag (1-0). Michael Chacón vervangt de geblesseerde Lucas Bernadou op het middenveld.

De wedstrijd tussen FC Emmen en Ajax begint zaterdag om 18.45 uur en staat onder leiding van scheidsrechter Serdar Gözübüyük. Als de Eredivisie-koploper wint, vergroot het de voorsprong op nummer twee Vitesse tot vijf punten, maar de Arnhemmers komen zondag nog in actie tegen Fortuna Sittard.

Opstelling FC Emmen: Wiedwald; Bijl, Araujo, Van Rhijn, Cavlan; Laursen, Tibbling, Veendorp, Chacón; Jansen, De Leeuw.

Opstelling Ajax: Onana; Mazraoui, Schuurs, Martínez, Klaiber; Klaassen, Labyad, Gravenberch; Antony, Traoré, Tadic.

