Ronald Koeman vindt het niet meer dan logisch dat hij en zijn spelers tijdens de coronacrisis salaris inleveren bij FC Barcelona. De trainer is blij dat hij de Spaanse topclub de helpende hand kan bieden.

Barcelona liet vrijdag weten dat, in opdracht van La Liga, overeenstemming is bereikt met de spelersgroep over een bezuiniging van 172 miljoen euro op loon en bonussen.

"Het gaat om clubliefde. Ik heb gezegd dat ik bereid was om de club in deze omstandigheden op welke manier dan ook te helpen", zei Koeman zaterdag bij zijn perspraatje in de aanloop naar de thuiswedstrijd tegen Osasuna van zondag.

"En het is mooi dat ook met de spelers een akkoord is bereikt. We leven in een tijd waarin iedereen moet meedenken in het belang van de club."

Of Barcelona ondanks de financiële situatie de winterse transfermarkt op kan en mag, kon Koeman nog niet zeggen. "We moeten tegen die tijd bekijken hoe we ervoor staan", was het enige wat de oud-bondscoach van Nederland erover zei.

'Rustperiode heeft Messi en De Jong goed gedaan'

Koeman heeft Lionel Messi en Frenkie de Jong weer opgenomen in zijn selectie voor de wedstrijd tegen Osasuna. Beide spelers reisden midweeks niet mee voor de uitwedstrijd tegen Dynamo Kiev om rust te pakken in het drukke programma.

"Die rustperiode heeft zowel Messi als De Jong goed gedaan. Hopelijk zijn ze morgen weer helemaal fris", aldus de 57-jarige Koeman, die nog niet zeker weet of Sergiño Dest - die scoorde in Kiev - fit is.

"We moeten zondag bekijken of hij beschikbaar is. Hij heeft vandaag goed getraind, maar we hebben nog geen uitsluitsel. We hebben al besproken wie hem moet vervangen als hij niet kan spelen."

FC Barcelona-Osasuna begint zondag om 14.00 uur. Barcelona staat na acht wedstrijden slechts dertiende in La Liga en beleeft onder Koeman de slechtste seizoensstart sinds 1991.

