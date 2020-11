FC Groningen heeft flink wat geld verdiend door de verkoop van shirts met daarop de handtekening van Arjen Robben. De club bracht 1.500 exemplaren aan de man voor een speciale actie rond Black Friday.

Volgens RTV Noord levert dat FC Groningen zo'n 123.000 euro extra omzet op. Robben is er de komende tijd nog wel druk mee, want hij moet nog ongeveer 1.400 shirts signeren.

FC Groningen heeft in financieel opzicht al veel profijt gehad van de terugkeer van Robben. De noorderlingen verkochten afgelopen zomer een paar duizend meer seizoenkaarten en shirts dan in de voorbije jaren het geval was.

Robben beleeft in sportief opzicht vooralsnog weinig plezier aan zijn rentree als profvoetballer. Hij speelde slechts twee officiële wedstrijden (tegen PSV en FC Utrecht) en was de afgelopen weken afwezig vanwege een blessure.

De 36-jarige aanvaller hervatte deze week wel een deel van de groepstraining. Hij komt zondag niet in actie in het thuisduel met Willem II, maar kan volgende week wellicht wel weer meedoen in het uitduel met AZ.

Zonder Robben is FC Groningen bezig aan een goed seizoen. De ploeg van trainer Danny Buijs staat mede dankzij een knappe zege op koploper Ajax (1-0) na negen speelrondes op de achtste plaats in de Eredivisie.

