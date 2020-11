Jürgen Klopp heeft goede hoop dat Georginio Wijnaldum ook na dit seizoen voor Liverpool speelt. De reserveaanvoerder van Oranje heeft een aflopend contract bij de Engelse kampioen.

De dertigjarige Wijnaldum werd afgelopen zomer nog in verband gebracht met een vertrek naar het FC Barcelona van oud-bondscoach Ronald Koeman, maar tot een transfer kwam het niet.

"Het zou heel mooi zijn als hij blijft. Ik ben blij met hem, kijk maar naar de opstellingen die ik altijd maak", verwijst Klopp naar het feit dat Wijnaldum basisspeler is bij Liverpool.

"'Gini' is een van de beste spelers met wie ik heb gewerkt. Hij is altijd goed, dat is waarom hij al zoveel wedstrijden voor Liverpool heeft gespeeld. Ik kan me weinig slechte wedstrijden van hem herinneren."

Klopp ziet geen reden om afscheid te nemen van de oud-speler van Feyenoord en PSV. "Hij heeft op aardig wat verschillende posities gespeeld bij ons en hij zit in een goede fase. Hopelijk blijft dat nog lang zo. Alles is mogelijk, maar ik ben positief."

Wijnaldum, die bij het Nederlands elftal de aanvoerdersband draagt nu Virgil van Dijk een zware knieblessure heeft, komt zaterdag weer in actie met Liverpool. Om 13.30 uur is Brighton & Hove Albion de tegenstander.

Georginio Wijnaldum is niet alleen bij Liverpool, maar ook in het Nederlands elftal een belangrijke speler. (Foto: Pro Shots)

