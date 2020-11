De KNVB dringt aan op een snelle terugkeer van publiek in de voetbalstadions. De bond roept het kabinet op om daar toestemming voor te geven en zo een noodscenario te voorkomen.

Volgens de KNVB hebben de wedstrijden die aan het begin van het seizoen met publiek werden gespeeld niet tot problemen geleid. Voor zover bekend is niemand in een stadion besmet geraakt met het coronavirus. Als de huidige situatie van voetballen zonder publiek nog lang duurt, vreest de KNVB dat clubs gaan omvallen.

"Januari wordt voor ons een heel belangrijke maand. We hopen dan echt weer beperkte aantallen toeschouwers te mogen toelaten", zegt directeur betaald voetbal Eric Gudde zaterdag op de site van de KNVB.

"Want als dit nog veel langer gaat duren, dan zal vroeg of laat de schade voor clubs alsnog te hoog oplopen. Niemand schiet er iets mee op als deze clubs omvallen en in Den Haag hun hand moeten ophouden. Dat willen we juist voorkomen door op tijd naar de mogelijkheden te kijken en een stap vooruit te zetten."

In Engeland zijn in sommige steden vanaf komende week voor het eerst sinds het uitbreken van de coronacrisis weer supporters welkom in de stadions. In Nederland mochten de clubs in de eerste weken van het seizoen een gereduceerd aantal toeschouwers toelaten.

Dat gebeurde volgens een uitgebreid protocol, tot tevredenheid van gemeentes en politie. Toen de besmettingscijfers echter sterk begonnen te stijgen, besloot het kabinet eind september om alle sportcomplexen te sluiten voor publiek.

KNVB-directeur Eric Gudde. (Foto: Pro Shots)

'Bezuinigingen zijn geen vangnet'

De KNVB hoopt dat die maatregel zo snel mogelijk wordt teruggedraaid, of dat in ieder geval perspectief wordt geboden voor de toekomst. In de Tweede Kamer staat dit onderwerp maandag op de agenda.

Naar schatting loopt het betaald voetbal dit seizoen zo'n 200 miljoen euro mis vanwege de coronamaatregelen. Eerdere schattingen spraken van ongeveer 330 miljoen euro, maar clubs sneden in de kosten en sponsoren en supporters bleken loyaal.

"Dat is echter geen vangnet of garantie dat de clubs niet in de financiële gevarenzone komen. Het blijft de vraag of de supporters opnieuw een seizoenkaart zullen kopen als zij het huidige seizoen hier al weinig gebruik van kunnen maken", aldus Gudde.

"Bovendien bestaat bij sommige clubs de kans dat seizoenkaarthouders nog hun geld terugvragen als ze te weinig wedstrijden hebben kunnen bezoeken. Daarmee hebben die clubs gedurende de rest van dit seizoen het zwaard van Damocles boven het hoofd hangen: een hoger verlies kan voor hen dan alsnog realiteit worden."

Volgens Gudde zijn de gevolgen te overzien als de stadions op korte termijn weer open kunnen. "Ook vanuit dat perspectief zou je weer zo snel mogelijk met publiek willen voetballen als dat weer veilig is."