De uitslag (0-2) was vrijdagavond exact hetzelfde als tijdens de WK-finale in Lyon, maar de Oranjevrouwen vinden dat ze in de oefeninterland in Breda tegen de Verenigde Staten hebben laten zien dat ze dichter bij het niveau van de wereldkampioen zijn gekomen.

"Het was niet nodig te verliezen", zegt Merel van Dongen. "Bij balverlies kwam de VS er steeds met drie, vier spelers razendsnel overheen en daardoor hadden we het vooral voor rust moeilijk. Na rust ging het beter en hadden we meer controle. Als je negentig minuten zo speelt, kun je een goed resultaat halen."

De 27-jarige linksback groeide op het WK bijna anderhalf jaar geleden uit tot basisspeler, maar zat tijdens de finale verrassend op de bank. Vrijdag in het Rat Verlegh Stadion maakte ze wel de negentig minuten vol.

"We hadden nu meer balbezit dan in de WK-finale. En ook fysiek zijn we verder. De Amerikanen waren aan het einde moe, maar wij konden nog wel. Die twee stapjes hebben we gezet, dat merk ik ook aan mezelf. Ik ben fitter geworden."

De VS viert de 0-2 met op de voorgrond Merel van Dongen. (Foto: Pro Shots)

'Vivianne zeurt weleens over dit soort wedstrijden'

Jackie Groenen, zowel in de WK-finale als in het oefenduel van vrijdag basisspeler, vindt ook dat Oranje beter speelde tegen de VS, dat al decennialang wordt gezien als het sterkste vrouwenvoetballand ter wereld. "Het verschil zit hem in een paar foutjes die zij afstraffen, maar zeker na rust hadden we controle."

De 25-jarige middenvelder beseft wel dat Oranje aanvallend opnieuw te weinig bracht. In de WK-finale kreeg Nederland geen kans en vrijdag duurde het tot de 87e minuut tot het eerste en enige schot van Oranje op het doel van de Amerikaanse keeper Alyssa Naeher. "Het is duidelijk dat we meer moeten creëren."

Gelegenheidsspits Jill Roord leverde dat schot, maar kon als vervanger van de geblesseerde Vivianne Miedema verder weinig uitrichten. "Vivianne zeurt weleens over dit soort wedstrijden en ik weet nu hoe ze zich voelt", zegt Roord met een glimlach.

"Het lukte niet om vanuit de opbouw naar voren te komen. We werden onder druk gezet, gingen dan de lange bal spelen en dan komt de VS in zijn kracht. We hebben niet het team dat duels gaat winnen van de Amerikanen. In een vechtwedstrijd zijn zij beter dan wij. We moeten de bal laten gaan."

Oranje kon aanvallend geen vuist maken. (Foto: Pro Shots)

'Het gat is te dichten'

Toch is ook Roord niet ontevreden over het spel in Oranje in vergelijking met de WK-finale, waarin ze de laatste twintig minuten als invaller in actie kwam. "We hebben voetballend meer gebracht. Dat zie ik als een stap, maar we moeten nog meer stappen zetten richting Tokio."

Het duurt nog een kleine acht maanden tot het olympisch voetbaltoernooi van start gaat in de Japanse hoofdstad. "In die tijd is het gat te dichten met de VS", denkt Van Dongen. "Vergeet niet dat wij een toernooiteam zijn. Dit was een oefenwedstrijd, daarin proberen we dingen en mogen we fouten maken. Ik heb de hoop zeker niet opgegeven. Op de Spelen nemen we revanche voor de WK-finale."

Het oefenduel met de VS was de voorlaatste interland van de Oranjevrouwen in 2020. Komende dinsdag speelt Nederland in Breda tegen Kosovo de laatste groepswedstrijd van de EK-kwalificatie.