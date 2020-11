De technische staf van Gimnasia y Esgrima La Plata, de club waar de woensdag overleden Diego Maradona tot aan zijn dood nog coach van was, is vrijdag in zijn geheel opgestapt.

In een verklaring op de clubsite meldt Gimnasia door de voormalig assistenten van Maradona op de hoogte gesteld te zijn van hun beslissing om met onmiddellijke ingang hun taken neer te leggen.

"Wij begrijpen deze beslissing van de staf, die bewijst dat de groep die Diego Armando Maradona omringde ook echt een team was", aldus de Argentijnse club.

"Het tijdperk van Diego Maradona en zijn team zijn nu al een belangrijk deel van onze clubgeschiedenis. Diego verliet ons als een echte 'Tripero', en dat doet de rest van de staf nu ook."

Assistent-trainer Sebastián Méndez had de taken van Maradona begin november op interimbasis overgenomen, nadat de Argentijnse legende in het ziekenhuis werd opgenomen en geopereerd aan een bloedprop in zijn hersenen.

Wedstrijden uitgesteld vanwege rouwperiode

Vanwege het overlijden van Maradona zijn er in Argentinië drie dagen van nationale rouw afgekondigd, waardoor ook de competitie tijdelijk wordt stilgelegd. Gimnasia zou zaterdag spelen tegen Vélez Sarsfield.

Gimnasia is de oudste nog bestaande voetbalclub die in de Argentijnse competitie speelt. Maradona was sinds begin september 2019 hoofdcoach bij de ploeg en had nog een contract tot eind 2021.

De legendarische 'Pluisje' overleed woensdag aan de gevolgen van een hartstilstand en is inmiddels bijgezet in het familiegraf waar ook zijn ouders liggen, op begraafplaats Bella Vista, even buiten de Argentijnse hoofdstad Buenos Aires.