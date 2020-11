Wout Weghorst was vrijdag de grote man bij VfL Wolfsburg in de Bundesliga. De Nederlander hielp zijn club met twee doelpunten aan een 5-3-overwinning op Werder Bremen.

Lange tijd leek Wolfsburg-Werder Bremen in een gelijkspel te eindigen en dat was gezien de statistieken dit seizoen niet verrassend geweest. Beide clubs speelden tot vrijdag al vijf keer gelijk in acht Bundesliga-wedstrijden.

Werder Bremen had de laatste vijf competitieduels zelfs gelijkgespeeld en telkens eindigde het, zo ook vorige week bij Bayern München, in 1-1. Die stand stond in de Volkswagen Arena halverwege de eerste helft ook op het scorebord na doelpunten van Leonardo Bittencourt (0-1) en Ridle Baku (1-1).

Daar bleef het dit keer niet bij. John Brooks zorgde voor 2-1 en Kevin Mohwald trok de stand weer gelijk. Nog geen minuut na die treffer - en allemaal nog in de eerste helft - tekende Wout Weghorst voor de 3-2. De spits schoot raak nadat Admir Mehmedi de bal ietwat fortuinlijk had klaargelegd.

Vlak na rust werd het 3-3 door een eigen doelpunt van Brooks en een nieuw gelijkspel voor beide clubs leek aanstaande. Een kwartier voor tijd kopte Weghorst echter een afgemeten voorzet van Jérôme Roussillon hard binnen: 4-3. Het was voor Weghorst zijn zesde doelpunt van het seizoen.

Ditmaal kwam Bremen niet meer terug, mede door een rode kaart voor middenvelder Mohwald (twee keer geel) in de slotfase. Bartosz Bialek maakte in de blessuretijd nog de 5-3. Wolfsburg staat door de zege vijfde in de Bundesliga, Werder blijft de nummer negen.

Het moment van de 4-3 van Wout Weghorst. (Foto: Pro Shots)

Bekijk de stand en het programma in de Bundesliga