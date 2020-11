FC Twente is vrijdagavond tegen de tweede competitienederlaag van het seizoen aangelopen. In Enschede was laagvlieger RKC Waalwijk verrassend met 0-2 te sterk.

Door doelpunten van Cyril Ngonge en Finn Stokkers in de eerste helft stond na een half uur de eindstand al op het bord. De thuisploeg zette daar bar weinig tegenover en werd na de goede seizoenstart verder met beide benen op de grond gezet.

FC Utrecht was tot vrijdag de enige ploeg die Twente wist te verslaan dit seizoen. In Stadion de Galgenwaard werd het eind oktober 2-1 voor de Domstedelingen.

Twente moet door de eerste thuisnederlaag vrezen dat het de aansluiting met de subtop verliest. De tukkers staan nog altijd vijfde, maar kunnen later dit weekend worden ingehaald door sc Heerenveen, AZ en FC Groningen.

Waar Twente dus de tweede nederlaag in dit Eredivisie-seizoen leed, boekte RKC pas de tweede zege. De Waalwijkers stijgen daardoor naar de elfde plek, al hebben alle ploegen daaronder een wedstrijd tegoed.

Finn Stokkers is het middelpunt van de feestvreugde bij RKC na de door hem gemaakte 0-2. (Foto: Pro Shots)

Geroemde aanval Twente tandeloos tegen RKC

RKC deed in de Grolsch Veste absoluut niet onder voor Twente, waardoor de voorsprong bij rust niet onverdiend was. Ngonge opende halverwege de eerste helft de score met een volley, na een knappe actie en dito voorzet van Ola John.

Na een half uur fungeerde John ook bij de 0-2 als aangever. Hij ontfutselde de slordige Kik Pierie de bal en stuurde Stokkers de diepte in. De spits knalde de bal fraai in het dak van het doel.

RKC kreeg in de rust een tegenslag te verwerken, toen tweevoudig aangever John niet verder kon door een blessure. De Waalwijkers hoefden zich echter in de tweede helft niet bovenmatig in te spannen om verdedigend overeind te blijven en de terechte zege binnen te halen.

Dat het bij Twente niet liep, bleek wel uit het feit dat trainer Ron Jans een half uur voor het einde onder meer zijn topscorer Danilo (negen doelpunten) naar de kant haalde.

Vaclav Cerný, de andere helft van het Twentse koningskoppel, mocht wel negentig minuten lang blijven staan, maar speelde op een gele kaart in de blessuretijd na een anonieme wedstrijd. Ook de verse krachten konden de tukkers in de slotfase niet behoeden voor een nederlaag.

