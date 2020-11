Gelegenheidsbondscoach Arjen Veurink kijkt ondanks de 2-0-nederlaag met een goed gevoel terug op de oefeninterland van de Oranjevrouwen vrijdag tegen de Verenigde Staten. Volgens de assistent, die in het Rat Verlegh Stadion de eindverantwoordelijke was, is de vicewereldkampioen een stuk wijzer geworden richting de Olympische Spelen komende zomer in Tokio.

"Als je naar de kansenverhouding kijkt, dan was die ruim in het voordeel van de VS, maar ik sta hier met een goed gevoel", aldus Veurink, die Sarina Wiegman verving. De bondscoach ontbrak in Breda vanwege privéomstandigheden.

"Sarina heeft de afgelopen dagen aangegeven dat deze wedstrijd een meetmoment was. We waren nieuwsgierig naar waar we staan en hebben nu kunnen zien wat beter moet om zo'n topland als de VS te kunnen verslaan."

Volgens Veurink ging het bij Oranje vooral mis bij balverlies, waardoor de Amerikaanse sterrenploeg twee keer scoorde. Vijf minuten voor rust was Rose Lavelle trefzeker en in de zeventigste minuut schoof Kristie Mewis de 2-0 binnen. "Als wij balverlies leden, schakelde de VS meedogenloos. Daar moeten we van leren."

Arjan Veurink (links) voor de dug-out in het Rat Verlegh Stadion. (Foto: Pro Shots)

'We moeten doorontwikkelen richting Tokio'

Daarnaast wist Oranje, net als in de WK-finale vorig jaar in Lyon, vrijwel geen kans te creëren tegen de Amerikaanse ploeg, die al decennia aan de absolute top staat. Drie minuten voor tijd zorgde Jill Roord pas voor het eerste en enige Nederlandse schot op doel.

"Na rust lukte het ons om onder de druk uit te spelen", zag Veurink, die niet kon beschikken over de geblesseerde spits Vivianne Miedema. "Alleen de keuzes in de laatste fase konden beter, daardoor kwamen we niet tot kansen."

"En natuurlijk hadden we een klassespits als Miedema goed kunnen gebruiken, maar ook zonder haar kunnen we beter. Daar hebben we nu een goed beeld van en daar gaan we de komende tijd mee aan de slag richting de Spelen. We hebben nog acht maanden om beter te worden en dan in Tokio wel van een ploeg als de VS te kunnen winnen."

Het oefenduel met de VS was de voorlaatste interland van Nederland in 2020. Komende dinsdag spelen de Oranjevrouwen de laatste interland van dit kalenderjaar. Dan is Kosovo in Breda de tegenstander in de laatste groepswedstrijd van de EK-kwalificatie. Nederland is al zeker van deelname aan het eindtoernooi medio 2022 in Engeland.