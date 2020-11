SC Cambuur heeft de koppositie in de Keuken Kampioen Divisie overgenomen van Almere City FC. De Friezen waren vrijdagavond met 3-1 te sterk voor FC Den Bosch, terwijl de Flevolanders met 2-2 gelijkspeelden bij FC Volendam. NAC Breda kwam niet verder dan 0-0 bij TOP Oss.

Cambuur kwam na twintig minuten op achterstand tegen Den Bosch door een doelpunt van Kevin Felida. Vlak voor rust bracht Giovanni Korte de stand met een fraaie boogbal in evenwicht.

Robert Mühren bezorgde de Friezen halverwege de tweede helft op aangeven van Issa Kallon de voorsprong. Een kwartier voor tijd was Kallon zelf trefzeker, nadat hij oog in oog kwam te staan met doelman Wouter van der Steen.

In het Kras Stadion opende Samuele Mulattieri al in de achtste minuut met een hard schot de score voor Volendam tegen Almere City. Thomas Verheydt trok de stand in de twintigste minuut met een schuiver gelijk.

Jari Vlak bezorgde de thuisploeg halverwege de tweede helft opnieuw de voorsprong met een prachtige uithaal, waarna Verheydt tien minuten voor tijd met een kopbal voor de 2-2 zorgde.

Cambuur heeft nu evenveel punten als Almere City, maar gaat dankzij een veel beter doelsaldo aan kop. Bovendien heeft de ploeg van coach Henk de Jong een wedstrijd minder gespeeld dan de concurrent. FC Volendam bezet de zesde plaats.

FC Volendam viert de 2-1 tegen Almere City. (Foto: Pro Shots)

NAC mist penalty tegen TOP Oss

In Oss kreeg NAC een kwartier voor de tijd met een strafschop de uitgelezen kans om de score te openen. Mario Bilate zag zijn inzet echter gekeerd worden door doelman Bo Geens. Eerder in de wedstrijd kwam NAC goed weg, toen een volley van TOP Oss-aanvaller Dennis van der Heijden op de paal belandde.

NAC moest het tegen TOP Oss zonder Sydney van Hooijdonk stellen. De spits raakte gewond aan zijn benen en voeten, nadat zijn douchedeur het had begeven.

NAC blijft door het gelijkspel vierde en heeft drie punten achterstand op Cambuur, dat bovendien een duel minder heeft gespeeld. TOP Oss is in de onderste regionen van de ranglijst terug te vinden.

Onderin won Helmond Sport de Brabantse derby tegen Jong PSV: 1-0. Karim Loukili kroonde zich tot matchwinner bij de thuisploeg.

