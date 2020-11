De Oranjevrouwen hebben vrijdag in de reprise van de WK-finale verloren van de Verenigde Staten. De regerend wereldkampioen was in de oefenwedstrijd in het Rat Verlegh Stadion met 2-0 te sterk.

De VS was vanaf het begin sterker en kwam vlak voor rust via een fraaie goal van Rose Lavelle verdiend op 0-1. Twintig minuten voor tijd maakte Kristie Mewis de 0-2 en zette zo dezelfde eindstand op het scorebord als in juli vorig jaar in de eindstrijd in Lyon.

De nederlaag tegen de VS is het eerste verlies voor Nederland sinds de WK-finale. Oranje won de afgelopen zestien maanden negen keer en speelde drie keer gelijk. Nu is die ongeslagen reeks dus ten einde.

De Amerikaanse vrouwen, die al decennia aan de wereldtop staan, bleven voor de 32e keer op rij zonder nederlaag. De VS toonde in Breda aan dat er nog altijd een verschil is met vicewereldkampioen Oranje, dat het oefenduel bestempelde als meetmoment richting de Olympische Spelen komende zomer in Tokio.

Komende dinsdag spelen de Oranjevrouwen de laatste interland van dit kalenderjaar en dan is Kosovo in Breda de tegenstander in de laatste groepswedstrijd van de EK-kwalificatie. Nederland is al zeker van deelname aan het eindtoernooi medio 2022 in Engeland.

Oranje kon aanvallend weinig uitrichten. (Foto: Pro Shots)

Wiegman door privéomstandigheden afwezig

De sterrenploeg van de VS begon vrijdag in een leeg Rat Verlegh Stadion met liefst negen spelers die op 7 juli 2019 ook startten in de eindstrijd in het uitverkochte Parc Olympique Lyonnais. Bij Oranje ontbraken sterkhouders Stefanie van der Gragt (niet fit) en Vivianne Miedema (geblesseerd), terwijl bondscoach Sarina Wiegman vanwege privéomstandigheden afwezig was.

Met assistent-bondscoach Arjan Veurink als eindverantwoordelijke op de bank ging Oranje voor de eerste zege op de VS in 24 jaar, maar uit het spelbeeld bleek al snel dat dat heel erg moeilijk ging worden. Net als in de WK-finale creëerde Nederland vrijwel niets.

De VS zette druk en dat leidde ook tot kansen. Lynn Williams schoot in de achttiende minuut rakelings over en tien minuten later leek het via Christen Press wel raak. De spits omspeelde keeper Sari van Veenendaal en schoof de bal in het lege doel, maar Nederland had het geluk dat de goal ten onrechte werd afgekeurd voor buitenspel.

Zo leek Oranje met 0-0 de rust te halen, maar in de veertigste minuut was daar alsnog de openingstreffer van de VS. Lavelle, die in de WK-finale ook al scoorde, kapte Dominique Janssen uit en schoot de bal schitterend in de verre hoek (0-1).

Vreugde bij de VS na de 0-2. (Foto: Pro Shots)

Vlak voor tijd pas schot op doel van Oranje

In de tweede helft bleef de VS, dat door de coronacrisis pas de eerste interland speelde sinds 11 maart (261 dagen geleden), de dominante ploeg. Oranje wist aardig tegen te houden, maar voorin konden de snelle Lieke Martens en Lineth Beerensteyn geen vuist maken. Toch mocht Oranje door de 1-0-tussenstand nog lang hopen op een goed resultaat.

Dat veranderde in de zeventigste minuut. Williams stuurde invaller Mewis richting het Nederlandse en doel en die schoof de bal koel en overtuigend binnen (2-0). Het duel was daarmee beslist.

In de laatste twintig minuten nam de VS wat gas terug en kon Oranje zich aanvallend nog laten gelden. Drie minuten voor tijd zorgde gelegenheidspits Jill Roord voor het eerste schot op doel van Nederland en dat werd gekeerd door keeper Alyssa Naeher.

Daarna scoorde Alex Morgan nog voor de VS, maar die treffer werd afgekeurd wegens buitenspel, waardoor Oranje met dezelfde cijfers verloor als in de WK-finale.