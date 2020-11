FC Barcelona heeft vrijdag met de spelersgroep overeenstemming bereikt over een verlaging van de salarissen. Het gaat om een bezuiniging van 172 miljoen euro.

Van dat bedrag wordt 122 miljoen bezuinigd op de vaste salarissen en nog eens 50 miljoen op bonussen voor de spelers, zo laat de club van trainer Ronald Koeman laat in een verklaring weten. "Deze overeenkomst is een mijlpaal om de huidige financiële situatie van de club om te buigen", meldt 'Barça'.

Ruim een week geleden werd bekend dat Spaanse clubs vanwege teruglopende inkomsten door de coronacrisis in opdracht van La Liga hun salarisbudget moesten verlagen. Barcelona werd daarbij het zwaarst getroffen van alle clubs.

In mei leverden de spelers van Barcelona ook al tijdelijk 70 procent van hun salaris in. Daarmee voorkwamen zij dat clubpersoneel tijdens de coronacrisis hun banen zou verliezen.

Door de bezuinigingen lijkt het onmogelijk voor Barcelona om zich in januari te roeren op de transfermarkt. Koeman wilde zijn door blessures geplaagde selectie versterken met onder anderen Memphis Depay.

Barcelona kent slechtste competitiestart sinds jaren

Barcelona beleeft zijn slechtste competitiestart sinds jaren en bezet slechts de dertiende plek in La Liga. In de Champions League is de ploeg van sterspeler Lionel Messi al wel zeker van een plek in de achtste finales.

Zondag staat er voor Barcelona een thuisduel met Osasuna (aftrap 14.00 uur) op het programma.